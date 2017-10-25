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    Кубок России. «Шинник» дома разгромил «Олимпиец»

    «Шинник» на своем поле провел матч с клубом из Нижнего Новгорода «Олимпиец». Хозяева одержали победу во встрече с разгромным счетом 4:0.

    В четвертьфинале турнира «Шинник» сыграет со «СКА-Хабаровском», который ранее выиграл у питерского «Динамо» (2:0).

    Кубок России. 1/8 финала

    Шинник (Ярославль) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чистяков, 20; 2:0 – Крамаренко, 24; 3:0 – Лях, 48; 4:0 – Кагермазов, 70 (пенальти).

    Результаты матчей Кубка России

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2017, 19:36

      Ну так то у Шинника нет своего поля сейчас и играет он в Костроме. Прикольный полуфиналист будет, СКА или Шинник

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