Каррера: «Против Нальчика нужна спортивная злость»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил предстоящий матч Кубка России со «Спартаком-Нальчик» с прошедшей встречей в рамках РФПЛ против «Амкара». Он считает, что оба матча очень важны для его команды, не смотря на статус соперников.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» состоится в среду, 25 октября, в 19:00 по московскому времени.

– «Спартак» – последний российский клуб, который играет на три фронта. Это для вас в какой-то степени проблема?

– Мы всегда играем на победу. И на поле в среду будет лучший состав. Что касается игры на три фронта, то это сложно в плане тренировок – времени на них остается мало. Но мы не ищем алиби.

– А сложно мотивировать команду на такие матчи?

– Нет. Потому что это важный матч. С «Амкаром» тоже был важный. И ошибаются те, кто говорит, что мы играли без эмоций. Просто «Амкар» показал себя хорошей командой, которая здорово сделала свое дело: не пропустила, а могла и забить. При этом я не могу жаловаться на своих ребят, они сделали все, что могли, бились до конца. С мотивацией был порядок.

– Как вы готовитесь к матчу с нальчанами?

– Как и ко всем остальным. Мы с уважением относимся к сопернику, изучили его. Если какие-то игроки будут думать, что нас ждет легкая прогулка, то могут возникнуть проблемы. Это на бумаге все кажется легко. Но на самом деле Нальчик способен заставить нас попотеть. И нам нужен правильный настрой. Нужна спортивная злость.