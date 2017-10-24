Осман: «Эвертон» ищет топ-тренера вроде Анчелотти»

Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман считает, что клуб должен позаботиться о приглашении на место уволенного Рональда Кумана тренера топ-уровня.

«Думаю, команде нужен опытный тренер. Он должен понимать философию клуба и уметь побеждать. Не думаю, что в Англии есть такие специалисты.

Ансуорт отлично знаком с клубом и воспитывает игроков. Дайш проделал потрясающую работу в «Бернли», к нему нужно было обратиться еще полтора года назад.

Учитывая появление у «Эвертона» нового владельца, ожидания болельщиков выросли. Теперь клуб ищет тренера вроде Анчелотти. Думаю, что возвращение Мойеса было бы шагом назад», – считает Осман.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Дэвид Анвсуорт, возглавлявший молодежную команду.