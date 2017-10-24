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    Осман: «Эвертон» ищет топ-тренера вроде Анчелотти»

    Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман считает, что клуб должен позаботиться о приглашении на место уволенного Рональда Кумана тренера топ-уровня.

    «Думаю, команде нужен опытный тренер. Он должен понимать философию клуба и уметь побеждать. Не думаю, что в Англии есть такие специалисты.

    Ансуорт отлично знаком с клубом и воспитывает игроков. Дайш проделал потрясающую работу в «Бернли», к нему нужно было обратиться еще полтора года назад.

    Учитывая появление у «Эвертона» нового владельца, ожидания болельщиков выросли. Теперь клуб ищет тренера вроде Анчелотти. Думаю, что возвращение Мойеса было бы шагом назад», – считает Осман.

    Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Дэвид Анвсуорт, возглавлявший молодежную команду.

    Источник: BBC

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    24.10.2017 10:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 октября 2017, 10:28

      Во-во, зовите Анчелотти, он Эвертон враз в Чемпионшип отправит))

      2
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      ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 > zatonn 24 октября 2017, 12:52

      С Руни на пару

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > zatonn 25 октября 2017, 00:27

      Что ж в этом плохого? Весь мир будет наслаждаться классико Халл Сити и Эвертона. Битва титанов: Слуцкий и Анчелотти.

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 10:16

      анчелотти как раз без работы

      1
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