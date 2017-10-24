Бонуччи сожалеет, что пропустит матч с «Ювентусом»

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи извинился за свое удаление и удар локтем защитника «Дженоа» Алеандро Рози в матче девятого тура Серии А.

«Мне очень жаль, что все так вышло. Я не хотел ударить Рози, а лишь пытался уйти от его опеки. Но получилось то, что получилось. Могу заверить, что все это было неумышленно, я извинился перед ним после матча.

Я разочарован, что не смогу принять участие в матче против «Ювентуса», но это судьба. Во время дисквалификации буду работать и постараюсь вернуться на поле в лучшей форме», – заявил Бонуччи.

Напомним, что Бонуччи угрожает двухматчевая дисквалификация. Он может пропустить два матча — с «Кьево» (25 октября) и с «Ювентусом» (28 октября)