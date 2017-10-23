Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бонуччи пропустит матч с «Ювентусом» из-за дисквалификации

    Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи, который заработал удаление в матче девятого тура итальянской Серии А против «Дженоа», будет дисквалифицирован на две игры. Сама встреча закончилась со счетом 0:0.

    Такое наказание последовало за удар локтем соперника. Пострадал в этом эпизоде защитник генуэзцев Алеандро Рози.

    Бонуччи вынужден будет пропустить ближайшие матчи своей команды в Серии А с «Кьево» и с «Ювентусом», которые состоятся 25 и 28 октября соответственно.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 23 октября 2017, 18:34

      Почему-то есть предчувствие, что без него будет даже лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      milanista_91 23 октября 2017, 11:04

      Он специально удаление получил,чтобы не играть против Юве!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 октября 2017, 09:53

      Бонуччи занервничал... Понял в какое болото попал...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11