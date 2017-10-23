Бонуччи пропустит матч с «Ювентусом» из-за дисквалификации

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи, который заработал удаление в матче девятого тура итальянской Серии А против «Дженоа», будет дисквалифицирован на две игры. Сама встреча закончилась со счетом 0:0.

Такое наказание последовало за удар локтем соперника. Пострадал в этом эпизоде защитник генуэзцев Алеандро Рози.

Бонуччи вынужден будет пропустить ближайшие матчи своей команды в Серии А с «Кьево» и с «Ювентусом», которые состоятся 25 и 28 октября соответственно.