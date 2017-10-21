РФПЛ. Дубль Кротова принес «Уфе» ничью в Хабаровске

В матче 14-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле упустил победу над «Уфой».

Хозяева после первого тайма вели в преимуществом в два мяча после точных ударов Александра Димидко на 11-й минуте и Дениса Дедечко на 39-й минуте. Однако после перерыва нападающий уфимцев Вячеслав Кротов отметился дублем и принес башкирской команде ничью.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

СКА-Хабаровск – Уфа – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Димидко, 11; 2:0 – Дедечко, 39; 1:2 – Кротов, 54; 2:2 – Кротов, 72.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко (Гришко, 86), Никифоров (Корян, 87), Казанков (Христов, 78), Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Кротов, 46), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Салатич, 81), Сысуев (Фатай, 84), Игбун.

Предупреждения: Наваловский, 64; Савичев, 90 – Аликин, 30; Тумасян, 44; Йокич, 56.

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