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    Мельгарехо получил ушиб бедра в матче с «Ахматом»

    «Спартак» в рамках встречи 13-го тура РФПЛ обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.

    Победный гол забил полузащитник Лоренцо Мельгарехо, вышедший на замену во втором тайме. Парагваец провел на поле 18 минут, после чего был заменен из-за повреждения.

    Официальный аккаунт красно-белых в твиттере сообщил о том, что игрок ушиб бедро. Сроки восстановления 27-летнего футболиста не уточняются.

    Мельгарехо пополнил состав «Спартака» в феврале 2016 года, перейдя из «Кубани» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету два гола и четыре результативные передачи в 12-ти матчах всех турниров.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.10.2017 17:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 17 октября 2017, 21:26

      здоровья

      0
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 15 октября 2017, 13:06

      Скоро играть будет некому, все больные!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 15 октября 2017, 11:03

      здоровья Лоренцо!

      0
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 15 октября 2017, 10:21

      Такими темпами в лазарете народу будет больше чем на тренировке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vizual 15 октября 2017, 04:46

      Если так будет продолжаться то Каррере скоро самому придется выходить на поле

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 19:11

      Лоренцо не болеть и скорее обратно в строй!

      6
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 14 октября 2017, 18:38

      Выздоравливай поскорее!! И удачи!!

      7
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 октября 2017, 17:49

      Скорейшего выздоровления!!! И продолжать в том же духе!!!

      8
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