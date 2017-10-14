Мельгарехо получил ушиб бедра в матче с «Ахматом»

«Спартак» в рамках встречи 13-го тура РФПЛ обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.

Победный гол забил полузащитник Лоренцо Мельгарехо, вышедший на замену во втором тайме. Парагваец провел на поле 18 минут, после чего был заменен из-за повреждения.

Официальный аккаунт красно-белых в твиттере сообщил о том, что игрок ушиб бедро. Сроки восстановления 27-летнего футболиста не уточняются.

Мельгарехо пополнил состав «Спартака» в феврале 2016 года, перейдя из «Кубани» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету два гола и четыре результативные передачи в 12-ти матчах всех турниров.