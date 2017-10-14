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Мельгарехо получил ушиб бедра в матче с «Ахматом»

14 октября 2017, 17:41
8

«Спартак» в рамках встречи 13-го тура РФПЛ обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.

Победный гол забил полузащитник Лоренцо Мельгарехо, вышедший на замену во втором тайме. Парагваец провел на поле 18 минут, после чего был заменен из-за повреждения.

Официальный аккаунт красно-белых в твиттере сообщил о том, что игрок ушиб бедро. Сроки восстановления 27-летнего футболиста не уточняются.

Мельгарехо пополнил состав «Спартака» в феврале 2016 года, перейдя из «Кубани» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету два гола и четыре результативные передачи в 12-ти матчах всех турниров.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Парагвай Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (8)
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Сармат Ростов
1507992566
Скорейшего выздоровления!!! И продолжать в том же духе!!!
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АндрейФКСМ
1507995514
Выздоравливай поскорее!! И удачи!!
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OfaZavr
1507997477
Лоренцо не болеть и скорее обратно в строй!
Ответить
Vizual
1508031983
Если так будет продолжаться то Каррере скоро самому придется выходить на поле
Ответить
38 попугаев
1508052119
Такими темпами в лазарете народу будет больше чем на тренировке
Ответить
Mr_Murder
1508054586
здоровья Лоренцо!
Ответить
Опорник84
1508061975
Скоро играть будет некому, все больные!
Ответить
Тим2015
1508264818
здоровья
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