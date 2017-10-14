Хохлов: «В матче со «СКА-Хабаровском» лучшими были все, даже травмированные игроки «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после встречи 13-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0). Специалист подчеркнул, что лучшими в матче стали все игроки бело-голубых, включая запасных и травмированных.

«Создавали моменты, не все довели до своего логического завершения. Мы акцентировали свое внимание на защите. Забили два мяча – уже хорошо.

Что с Морозовым? Начало сводить мышцы. Надеюсь, с ним все хорошо. Кого могу назвать лучшим игроком встречи? Сегодня в «Динамо» все лучшие: и основные игроки, и запасные, и травмированные», – сказал Хохлов.

Напомним, свою последнюю победу динамовцы добыли в шестом туре над «Анжи» (3:1).