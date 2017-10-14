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    Хохлов: «В матче со «СКА-Хабаровском» лучшими были все, даже травмированные игроки «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после встречи 13-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0). Специалист подчеркнул, что лучшими в матче стали все игроки бело-голубых, включая запасных и травмированных.

    «Создавали моменты, не все довели до своего логического завершения. Мы акцентировали свое внимание на защите. Забили два мяча – уже хорошо.

    Что с Морозовым? Начало сводить мышцы. Надеюсь, с ним все хорошо. Кого могу назвать лучшим игроком встречи? Сегодня в «Динамо» все лучшие: и основные игроки, и запасные, и травмированные», – сказал Хохлов.

    Напомним, свою последнюю победу динамовцы добыли в шестом туре над «Анжи» (3:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 16:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +374

      plot49 20 октября 2019, 22:45

      надо меньше пить

      23
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      Рейтинг: +374

      plot49 11 августа 2019, 22:44

      дима

      25
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      поб

      25
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      gfqws

      25
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      dfdg

      25
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      kl;

      24
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      yujh

      25
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      ujki

      24
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      bghy

      25
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      Рейтинг: +374

      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:45

      ,jujmhy

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      plot49 11 августа 2019, 22:41

      ftg

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      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:41

      мусп

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      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:41

      рнт

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      plot49 > plot49 11 августа 2019, 22:41

      голш

      25
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 октября 2017, 09:23

      Очень хорошо смотрелся СКА-Хабаровск в этой игре!
      Забей свои моменты хабаровчане и ещё не известно, как бы закончилась встреча!
      Игра была интересная, а Динамо просто повезло!
      Два каркаса ворот уберегли Динамо от голов.
      Поздравляем Динамо и Дмитрия Хохлова с победой, а СКА-Хабаровск не горюй!
      С такой хорошей игрой можно побороться за победу в следующих матчах!
      Желаем СКА-Хабаровск и их тренеру побеждать и не опускать руки.
      Хорошая и крепкая команда, а победы ещё придут.
      Благодарим команды за интересный и насыщенный штангами футбол.
      Обе команды сыграли хорошо, а победил, как всегда, не только сильнейший, но и тот, кто реализовал свои моменты!
      Все молодцы!

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