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  • Хохлов: «В матче со «СКА-Хабаровском» лучшими были все, даже травмированные игроки «Динамо»

Хохлов: «В матче со «СКА-Хабаровском» лучшими были все, даже травмированные игроки «Динамо»

14 октября 2017, 16:24
15

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после встречи 13-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0). Специалист подчеркнул, что лучшими в матче стали все игроки бело-голубых, включая запасных и травмированных.

«Создавали моменты, не все довели до своего логического завершения. Мы акцентировали свое внимание на защите. Забили два мяча – уже хорошо.

Что с Морозовым? Начало сводить мышцы. Надеюсь, с ним все хорошо. Кого могу назвать лучшим игроком встречи? Сегодня в «Динамо» все лучшие: и основные игроки, и запасные, и травмированные», – сказал Хохлов.

Напомним, свою последнюю победу динамовцы добыли в шестом туре над «Анжи» (3:1).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо СКА-Хабаровск Хохлов Дмитрий
Комментарии (15)
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Popularov
1508048631
Очень хорошо смотрелся СКА-Хабаровск в этой игре! Забей свои моменты хабаровчане и ещё не известно, как бы закончилась встреча! Игра была интересная, а Динамо просто повезло! Два каркаса ворот уберегли Динамо от голов. Поздравляем Динамо и Дмитрия Хохлова с победой, а СКА-Хабаровск не горюй! С такой хорошей игрой можно побороться за победу в следующих матчах! Желаем СКА-Хабаровск и их тренеру побеждать и не опускать руки. Хорошая и крепкая команда, а победы ещё придут. Благодарим команды за интересный и насыщенный штангами футбол. Обе команды сыграли хорошо, а победил, как всегда, не только сильнейший, но и тот, кто реализовал свои моменты! Все молодцы!
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plot49
1565552467
ftg
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plot49
1565552696
дима
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plot49
1571600730
надо меньше пить
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