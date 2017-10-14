РФПЛ. «Динамо» добыло третью победу в чемпионате, обыграв «СКА-Хабаровск»

«Динамо» переиграло «СКА-Хабаровск» в Москве в матче 13-го тура РФПЛ. Голы на свой счет составе бело-голубых записали Алексей Козлов на 18-й минуте и Александр Ташаев за 11 минут до конца основного времени встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 18; 2:0 – Ташаев, 79.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Цаллагов, 65), Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Обольский, 69), Ташаев, Бечирай (Тиам, 78).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко (Савичев, 56), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Христов, 61), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский (Барбаро, 73), Маркович.

Предупреждения: Козлов, 75 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ