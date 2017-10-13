Сборная России примет Испанию в Санкт-Петербурге

Стало известно место проведения товарищеского матча между сборными России и Испании.

Как сообщает официальный сайт испанской команды, встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Игра запланирована на 14 ноября.

Ранее стало известно, что россияне в рамках товарищеского матча также встретится с Аргентиной (11 ноября).

В октябрьских товарищеских встречах Россия обыграла Южную Корею (4:2) и сыграла вничью с Ираном (1:1).