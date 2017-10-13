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    Сборная России примет Испанию в Санкт-Петербурге

    Стало известно место проведения товарищеского матча между сборными России и Испании.

    Как сообщает официальный сайт испанской команды, встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Игра запланирована на 14 ноября.

    Ранее стало известно, что россияне в рамках товарищеского матча также встретится с Аргентиной (11 ноября).

    В октябрьских товарищеских встречах Россия обыграла Южную Корею (4:2) и сыграла вничью с Ираном (1:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 18:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 13 октября 2017, 20:59

      Эххх, а должны были сыграть на новом стадионе в Ростове((((
      Жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 13 октября 2017, 20:02

      Какая боль! Какая боль!
      Ведь может повториться-
      5:0!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 19:20

      Хорошие соперники.Надеюсь хоть в этих играх начнём определяться с составом.Иначе 0:7.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 13 октября 2017, 19:08

      Жаль,я бы лучше сходил на Аргентину((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 13 октября 2017, 18:58

      тогда уж надо было с Аргентиной в питере играть

      2
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      Рейтинг: +67581

      portero 13 октября 2017, 18:55

      приедут ознакомиться с местами, где летом играть будут

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 октября 2017, 18:41

      Как упоительно..
      И хруст испанской булки..

      4
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > shinnik 13 октября 2017, 19:27

      Там французской булки было, а так испанцы разъ...бут и бакланы не спасут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Tony_93 13 октября 2017, 19:42

      Да ладно.?)))

      0
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