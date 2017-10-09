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  • Павлюченко: «Сожалею, что покинул АПЛ ради возвращения в Россию»

Павлюченко: «Сожалею, что покинул АПЛ ради возвращения в Россию»

9 октября 2017, 12:25
30

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко, выступавший некогда за «Тоттенхэм», признался, что принял неверное решение, решив вернуться из Англии в Россию. По его словам, каждому футболисту надо хвататься за любую возможность поиграть в АПЛ.

«В Англии я провел свое лучшее футбольное время, мне это абсолютно нравилось. Это лучшая лига в мире. Когда люди спрашивают меня об Англии, я всегда говорю, что если у вас есть какое-либо предложение из АПЛ, любая возможность, то просто езжайте и поиграйте там, потому что в Премьер-лиге лучший футбол.

Я не жалею о времени, проведенном в Англии. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что сам принял решение покинуть Туманный Альбион. Мне не стоило покидать Англию ради России. Я мог бы остаться в «Тоттенхеме», мне не нужно было уезжать. Это мое самое большое сожаление», – сказал Павлюченко.

35-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» из «Спартака» в августе 2008 года за 14 миллионов фунтов стерлингов. В феврале 2012 года Павлюченко вернулся в РФПЛ, заключив контракт с «Локомотивом» сроком на 3,5 года.

Источник: Mirror.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Арарат-Армения Локомотив Павлюченко Роман
Комментарии (30)
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Альфред фаред
1507541439
Просто закис в Англии и думал, что в России станет прежним, но оказалось,что его уровень это пфл!
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Diesel133
1507542359
ну да, мог бы и дальше натирать мозоли на жопе
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oyabun
1507543337
Очень уважаю Романа за годы выступления его в Спартаке и полезное участие в сборной, но при этом надо признать, что в Тоттенхеме он не задержался потому что не выдавал то, что ожидал от него Рэднапп и если бы не ушел сам, то чуть позже его бы вежливо попросили это сделать.
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DOCTOR PENALTY
1507543614
Рома, хватит фантазировать. Чтобы там остаться , нужно было держать уровень, а тебя чтобы раскачать - с ума сойдёшь. В Шпорах тебе же в глаза говорили, что ленивый. Спящий там кто-то... Так что скажи спасибо России, что тебя взяли куда-то, мучились с тобой, дали поиграть.
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issagaz
1507548661
С другой стороны, если бы Павлюченко не ушёл, то не появился бы Гарри Кейн ))
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Недовольный
1507548834
АПЛ наоборот только рада осталась что ты ее покинул,вместе с такими же деревьями типа погребняка,билялетдинова,и чипсоеда.
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slavа0508
1507560944
А кому ты был нужен там?????Рома ты и России то не смог заиграть потом,,,,
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OfaZavr
1507563787
все равно на долго в Англии не задержался бы.
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кошмарик
1507564516
жена походу жалеет о магазинах..да и сам Пав лавку больше полировал чем играл..
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dok66
1507565112
Рома , поздняк метаться ! Играть нужно было , а не наслаждаться английской жизнью !
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