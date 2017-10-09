Павлюченко: «Сожалею, что покинул АПЛ ради возвращения в Россию»

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко, выступавший некогда за «Тоттенхэм», признался, что принял неверное решение, решив вернуться из Англии в Россию. По его словам, каждому футболисту надо хвататься за любую возможность поиграть в АПЛ.

«В Англии я провел свое лучшее футбольное время, мне это абсолютно нравилось. Это лучшая лига в мире. Когда люди спрашивают меня об Англии, я всегда говорю, что если у вас есть какое-либо предложение из АПЛ, любая возможность, то просто езжайте и поиграйте там, потому что в Премьер-лиге лучший футбол.

Я не жалею о времени, проведенном в Англии. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что сам принял решение покинуть Туманный Альбион. Мне не стоило покидать Англию ради России. Я мог бы остаться в «Тоттенхеме», мне не нужно было уезжать. Это мое самое большое сожаление», – сказал Павлюченко.

35-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» из «Спартака» в августе 2008 года за 14 миллионов фунтов стерлингов. В феврале 2012 года Павлюченко вернулся в РФПЛ, заключив контракт с «Локомотивом» сроком на 3,5 года.