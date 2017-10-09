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    Павлюченко: «Сожалею, что покинул АПЛ ради возвращения в Россию»

    Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко, выступавший некогда за «Тоттенхэм», признался, что принял неверное решение, решив вернуться из Англии в Россию. По его словам, каждому футболисту надо хвататься за любую возможность поиграть в АПЛ.

    «В Англии я провел свое лучшее футбольное время, мне это абсолютно нравилось. Это лучшая лига в мире. Когда люди спрашивают меня об Англии, я всегда говорю, что если у вас есть какое-либо предложение из АПЛ, любая возможность, то просто езжайте и поиграйте там, потому что в Премьер-лиге лучший футбол.

    Я не жалею о времени, проведенном в Англии. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что сам принял решение покинуть Туманный Альбион. Мне не стоило покидать Англию ради России. Я мог бы остаться в «Тоттенхеме», мне не нужно было уезжать. Это мое самое большое сожаление», – сказал Павлюченко.

    35-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» из «Спартака» в августе 2008 года за 14 миллионов фунтов стерлингов. В феврале 2012 года Павлюченко вернулся в РФПЛ, заключив контракт с «Локомотивом» сроком на 3,5 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.10.2017 12:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 октября 2017, 07:46

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 10 октября 2017, 09:58

      Мы тоже сожалеем, так ты и не проснулся гигант спящий епта

      1
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > srg38 11 октября 2017, 00:11

      прям мои мысли высказал)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 октября 2017, 02:03

      Россия , по-моему, тоже сожалеет, ожидали-то от тебя большего, по крайней мере не просиживания на лавке за огромные деньжищи...

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 октября 2017, 19:36

      думаю мы не правы давать ему оценку..Когда ОН положил два, подряд, мяча в ворота сб.Англиии и мы куда то там вышли,то это был ПРАЗДНИК...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > за ЦСКА с 1980г 9 октября 2017, 19:50

      Ну, давай теперь молиться на него, раз он два гола забил. Тут некоторые даже Путина обсуждают, а мы не можем дать оценку какому-то игрочишке? Он в Локо на большом окладе сидел. Сидел в прямом и переносном смысле, просто деревянный игрок.

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 октября 2017, 19:05

      Рома , поздняк метаться ! Играть нужно было , а не наслаждаться английской жизнью !

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 18:55

      зато в Арарате сейчас счастлив

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 9 октября 2017, 18:55

      жена походу жалеет о магазинах..да и сам Пав лавку больше полировал чем играл..

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 октября 2017, 18:43

      все равно на долго в Англии не задержался бы.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 18:12

      Выдавал за Тотнэм отличные матчи,жаль только редко,да и тренер штаб его не жаловал - играл редко.

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      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 9 октября 2017, 17:55

      А кому ты был нужен там?????Рома ты и России то не смог заиграть потом,,,,

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