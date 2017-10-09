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    Эрикссон сравнил Руни и Тотти

    Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон сравнил форварда «Эвертона» Уэйна Руни с легендой «Ромы» Франческо Тотти. По его словам, оба футболиста похожу по своей значимости.

    «Отношение со стороны болельщиков к Руни говорит о том, как англичане воспринимают свою сборную. Думаю, если бы Руни был итальянцем, то его бы обожали, как Тотти в «Роме». В Италии непозволительно критиковать Тотти. Да, иногда бывал поводы для этого, но он неприкасаемый.

    Что касается Руни, то у него в Англии все складывается иначе. Оценивали ли Руни по достоинству за время карьеры в сборной? Я отвечу, что нет», – считает Эрикссон.

    Напомним, что с августа этого года Руни отказался от выступления в составе национальной команды.

    Источник: Daily Mail

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    09.10.2017 10:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 10 октября 2017, 16:14

      хм... ну не знаю...
      Во-первых, Тотти был НАМНОГО круче в молодости как футболист.
      Во-вторых, Тотти был верен Роме, несмотря на БЕШЕНЫЕ предложения от других клубов и несмотря на то, что молодые футболисты стали вытеснять его из основы в последующем, а Руни свалил из Эвертона, когда поманили деньгами и ушел из МЮ, когда не выдержал конкуренции.
      В-третьих, Тотти был капитаном, точнее КАПИТАНОМ. Лидером как на поле, так и вне его. Любовь болельщиков он заслуживал из года в год, переживая все невзгоды вместе с клубом и принося Роме победы.
      В-четвертых, Тотти был одним из самых ключевых игроков в сборной, которая завоевывала серебро ЧЕ 2000 и золото ЧМ 2006, а Руни не подгребал к таким титулам не примерно.

      Поэтому, наверное, Эрикссону нужно было бы сказать так: если бы Руни был итальянцем такого же футбольного таланта, как Тотти, продемонстрировавшим невероятную верность Эвертону и добыв для него победу в АПЛ (как Тотти для Ромы в сезоне 00/01) и ряд кубковых трофеев, доведя сборную Англии до финалов ЧМ и ЧЕ, то его бы обожали, как Тотти.

      -1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 9 октября 2017, 10:17

      в каждой стране свои особенности

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