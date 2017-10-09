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Эрикссон сравнил Руни и Тотти

9 октября 2017, 10:05
2

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон сравнил форварда «Эвертона» Уэйна Руни с легендой «Ромы» Франческо Тотти. По его словам, оба футболиста похожу по своей значимости.

«Отношение со стороны болельщиков к Руни говорит о том, как англичане воспринимают свою сборную. Думаю, если бы Руни был итальянцем, то его бы обожали, как Тотти в «Роме». В Италии непозволительно критиковать Тотти. Да, иногда бывал поводы для этого, но он неприкасаемый.

Что касается Руни, то у него в Англии все складывается иначе. Оценивали ли Руни по достоинству за время карьеры в сборной? Я отвечу, что нет», – считает Эрикссон.

Напомним, что с августа этого года Руни отказался от выступления в составе национальной команды.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Эвертон Англия Рома Руни Уэйн Тотти Франческо Эрикссон Свен-Горан
Комментарии (2)
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kvm5
1507533430
в каждой стране свои особенности
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Schicko
1507641283
хм... ну не знаю... Во-первых, Тотти был НАМНОГО круче в молодости как футболист. Во-вторых, Тотти был верен Роме, несмотря на БЕШЕНЫЕ предложения от других клубов и несмотря на то, что молодые футболисты стали вытеснять его из основы в последующем, а Руни свалил из Эвертона, когда поманили деньгами и ушел из МЮ, когда не выдержал конкуренции. В-третьих, Тотти был капитаном, точнее КАПИТАНОМ. Лидером как на поле, так и вне его. Любовь болельщиков он заслуживал из года в год, переживая все невзгоды вместе с клубом и принося Роме победы. В-четвертых, Тотти был одним из самых ключевых игроков в сборной, которая завоевывала серебро ЧЕ 2000 и золото ЧМ 2006, а Руни не подгребал к таким титулам не примерно. Поэтому, наверное, Эрикссону нужно было бы сказать так: если бы Руни был итальянцем такого же футбольного таланта, как Тотти, продемонстрировавшим невероятную верность Эвертону и добыв для него победу в АПЛ (как Тотти для Ромы в сезоне 00/01) и ряд кубковых трофеев, доведя сборную Англии до финалов ЧМ и ЧЕ, то его бы обожали, как Тотти.
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