Эрикссон сравнил Руни и Тотти

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон сравнил форварда «Эвертона» Уэйна Руни с легендой «Ромы» Франческо Тотти. По его словам, оба футболиста похожу по своей значимости.

«Отношение со стороны болельщиков к Руни говорит о том, как англичане воспринимают свою сборную. Думаю, если бы Руни был итальянцем, то его бы обожали, как Тотти в «Роме». В Италии непозволительно критиковать Тотти. Да, иногда бывал поводы для этого, но он неприкасаемый.

Что касается Руни, то у него в Англии все складывается иначе. Оценивали ли Руни по достоинству за время карьеры в сборной? Я отвечу, что нет», – считает Эрикссон.

Напомним, что с августа этого года Руни отказался от выступления в составе национальной команды.