Эрикссон сравнил Руни и Тотти

хм... ну не знаю...
Во-первых, Тотти был НАМНОГО круче в молодости как футболист.
Во-вторых, Тотти был верен Роме, несмотря на БЕШЕНЫЕ предложения от других клубов и несмотря на то, что молодые футболисты стали вытеснять его из основы в последующем, а Руни свалил из Эвертона, когда поманили деньгами и ушел из МЮ, когда не выдержал конкуренции.
В-третьих, Тотти был капитаном, точнее КАПИТАНОМ. Лидером как на поле, так и вне его. Любовь болельщиков он заслуживал из года в год, переживая все невзгоды вместе с клубом и принося Роме победы.
В-четвертых, Тотти был одним из самых ключевых игроков в сборной, которая завоевывала серебро ЧЕ 2000 и золото ЧМ 2006, а Руни не подгребал к таким титулам не примерно.
Поэтому, наверное, Эрикссону нужно было бы сказать так: если бы Руни был итальянцем такого же футбольного таланта, как Тотти, продемонстрировавшим невероятную верность Эвертону и добыв для него победу в АПЛ (как Тотти для Ромы в сезоне 00/01) и ряд кубковых трофеев, доведя сборную Англии до финалов ЧМ и ЧЕ, то его бы обожали, как Тотти.
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон сравнил форварда «Эвертона» Уэйна Руни с легендой «Ромы» Франческо Тотти. По его словам, оба футболиста похожу по своей значимости.
«Отношение со стороны болельщиков к Руни говорит о том, как англичане воспринимают свою сборную. Думаю, если бы Руни был итальянцем, то его бы обожали, как Тотти в «Роме». В Италии непозволительно критиковать Тотти. Да, иногда бывал поводы для этого, но он неприкасаемый.
Что касается Руни, то у него в Англии все складывается иначе. Оценивали ли Руни по достоинству за время карьеры в сборной? Я отвечу, что нет», – считает Эрикссон.
Напомним, что с августа этого года Руни отказался от выступления в составе национальной команды.