ФНЛ. «Олимпиец» победил «Ротор-Волгоград», «Тамбов» разошелся миром с «Динамо» СПб

Надо сказать Питерское Динамо не плохо играли. Но без помощи судьи, вряд ли они добились бы такого результата! А Тамбову нужно прибавлять в мастерстве!
В матче 17-го тура ФНЛ «Олимпиец» в гостях обыграл «Ротор-Волгоград» благодаря голам Юрия Морозова и Анатолия Нежелева.
В другом поединке «Тамбов» и петербургское «Динамо» разошлись миром.
Россия. Первенство ФНЛ. 17-й тур
Ротор-Волгоград – Олимпиец – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Морозов, 26; 0:2 – Нежелев, 64; 1:2 – Бирюков, 76.
Тамбов – Динамо СПб – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Мурнин, 2; 1:1 – Юрганов, 21.