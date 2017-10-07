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    ФНЛ. «Олимпиец» победил «Ротор-Волгоград», «Тамбов» разошелся миром с «Динамо» СПб

    В матче 17-го тура ФНЛ «Олимпиец» в гостях обыграл «Ротор-Волгоград» благодаря голам Юрия Морозова и Анатолия Нежелева.

    В другом поединке «Тамбов» и петербургское «Динамо» разошлись миром.

    Россия. Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Ротор-Волгоград – Олимпиец – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Морозов, 26; 0:2 – Нежелев, 64; 1:2 – Бирюков, 76.

    Тамбов – Динамо СПб – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мурнин, 2; 1:1 – Юрганов, 21.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 15:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 7 октября 2017, 17:28

      Надо сказать Питерское Динамо не плохо играли. Но без помощи судьи, вряд ли они добились бы такого результата! А Тамбову нужно прибавлять в мастерстве!

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