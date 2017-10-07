Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России»

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков подчеркнул, что «Зенит» справедливо является базовым клубом национальной команды.

Стоит отметить, что на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном в сборную были вызваны семь представителей сине-бело-голубых.

«Это неудивительно. «Зенит» лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские «сборники», несмотря на ротацию, играют в основном составе.

В общем, «Зенит» по делу базовый клуб национальной команды», – сказал Кержаков.