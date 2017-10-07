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    Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России»

    Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков подчеркнул, что «Зенит» справедливо является базовым клубом национальной команды.

    Стоит отметить, что на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном в сборную были вызваны семь представителей сине-бело-голубых.

    «Это неудивительно. «Зенит» лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские «сборники», несмотря на ротацию, играют в основном составе.

    В общем, «Зенит» по делу базовый клуб национальной команды», – сказал Кержаков.

    Источник: УЕФА

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    07.10.2017 11:27
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 19:28

      Конечно базовый. Не свиней же ставить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 18:40

      да ну его пустомелю)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 7 октября 2017, 16:42

      что за кипиш сразу поднялся ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2017, 14:18

      дорогой ты наш саша учись мыслить и читать без шпаргалки Не позорься

      6
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 октября 2017, 14:01

      Саша как попал на МатчТВ , начал нести не просто чепуху , а какую-то уже чиновничью заказу . Фурсенко что ли наваял .!

      4
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      ...
      Рейтинг: +8116

      nik55 > dok66 7 октября 2017, 14:53

      там после газа все несут бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      avera 7 октября 2017, 13:57

      Дайте мне деньги Газпрома- у меня команда будет круче!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 7 октября 2017, 13:39

      Что то я не горд, и так все вялые, а вместо отдыха перелеты и игры. Потом еще восстанавливаться будут или не дай бог травмы(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 7 октября 2017, 12:50

      Кабы это были воспитанники Зенита...
      А так - сегодня здесь, а завтра, после отмены лимита,
      Останетесь у аргентинского корыта.

      7
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      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > subbotaspartak 7 октября 2017, 14:27

      В сборной есть воспитанники и из Зенита

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > sssrspartak 7 октября 2017, 22:26

      Васин, Кузяев

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 октября 2017, 12:45

      Ну если еще прикупят Месси , то и базовый для сборной Аргентины!!! Хотя и без Месси уже трое в сборной....И как пишут предыдущие авторы, наверное Ростов был по настоящему кузницей кадров для самого Зенита...Полоз,Ерохин,Терентьев,Нобоа,Мевля становятся ядром Зенита...Да и Дзюбу , если вспомните реанимировал Ростов...А свои воспитанники мигрируют по стране....

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 октября 2017, 12:34

      кек) Купили всех сборников из Ростова и по одному из Ахмата и Уфы) при чем почти одни лавочники) в еврокубках аргентинцы играют) По делу только Кокорин из Зенита вызван, остальные в Зените меньше года) и не должно быть базового клуба, есть сборная, в которой играют лучшие россияне из разных клубов

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      Рейтинг: +833

      Sola > sssrspartak 7 октября 2017, 19:57

      Никто и не говорит, что Кокошка - воспитанник Зенита.
      Тем более он не из Белоруссии, а из Валуйков, что рядом с Украинской границей. К тому же он воспитанник Локо, а в Динамо оказался потому, что его из Локо отправили подальше как неперспективного.

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