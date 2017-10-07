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Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России»

7 октября 2017, 11:27
31

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков подчеркнул, что «Зенит» справедливо является базовым клубом национальной команды.

Стоит отметить, что на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном в сборную были вызваны семь представителей сине-бело-голубых.

«Это неудивительно. «Зенит» лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские «сборники», несмотря на ротацию, играют в основном составе.

В общем, «Зенит» по делу базовый клуб национальной команды», – сказал Кержаков.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кержаков Александр
Комментарии (31)
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mikitka
1507365179
клуб, где у россиян мало игровой практики - базовый клуб сборной России. логично
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EFR
1507366599
долбоеппппп ода аргентина в составе Саша!!!!!!!!!
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Boozman
1507367735
Правильно, потому что он скупает сборников, с того же Ростова, а не выращивает
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nik55
1507367890
дураком был----дураком остался
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карасевщина
1507368480
базовый мешок как и сосиска
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loko-the_best
1507368857
кек) Купили всех сборников из Ростова и по одному из Ахмата и Уфы) при чем почти одни лавочники) в еврокубках аргентинцы играют) По делу только Кокорин из Зенита вызван, остальные в Зените меньше года) и не должно быть базового клуба, есть сборная, в которой играют лучшие россияне из разных клубов
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subbotaspartak
1507369840
Кабы это были воспитанники Зенита... А так - сегодня здесь, а завтра, после отмены лимита, Останетесь у аргентинского корыта.
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avera
1507373869
Дайте мне деньги Газпрома- у меня команда будет круче!
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dok66
1507374090
Саша как попал на МатчТВ , начал нести не просто чепуху , а какую-то уже чиновничью заказу . Фурсенко что ли наваял .!
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Полная Канистра
1507375097
дорогой ты наш саша учись мыслить и читать без шпаргалки Не позорься
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