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    Гиггз рекомендует Бэйлу изменить содержание подготовки и стиль игры

    Известный в прошлом футболист сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал известие об очередной травме полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, также выступающего за валлийцев.

    По мнению специалиста, его младшему соотечественнику есть что пересмотреть в своей футбольной жизни.

    «Гарет всегда будет испытывать огромные нагрузки, в современном футболе без этого никак. Однако если он постоянно травмируется, значит, что-то делает не так.

    В частности, нужно пересмотреть подготовительную работу, посоветоваться с докторами и выработать какую-то новую программу восстановления.

    Кроме того, можно изменить и игру. Бэйл подходит к такому возрасту, когда нужно перестраиваться под более интеллектуальный, но менее затратный футбол. Могу сказать, что примерно то же самое в свое время сделал я. При этом дефицит скорости никак не сказывался на общей картине», – сказал валлиец.

    Напомним, что Бэйл пропустит как минимум ближайший месяц.

    Источник: Skysports

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    04.10.2017 21:30
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