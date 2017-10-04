Гиггз рекомендует Бэйлу изменить содержание подготовки и стиль игры

Известный в прошлом футболист сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал известие об очередной травме полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, также выступающего за валлийцев.

По мнению специалиста, его младшему соотечественнику есть что пересмотреть в своей футбольной жизни.

«Гарет всегда будет испытывать огромные нагрузки, в современном футболе без этого никак. Однако если он постоянно травмируется, значит, что-то делает не так.

В частности, нужно пересмотреть подготовительную работу, посоветоваться с докторами и выработать какую-то новую программу восстановления.

Кроме того, можно изменить и игру. Бэйл подходит к такому возрасту, когда нужно перестраиваться под более интеллектуальный, но менее затратный футбол. Могу сказать, что примерно то же самое в свое время сделал я. При этом дефицит скорости никак не сказывался на общей картине», – сказал валлиец.

Напомним, что Бэйл пропустит как минимум ближайший месяц.