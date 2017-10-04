Бускетс не планирует завершать карьеру в сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не собирается завершать свою карьеру в сборной Испании.

«Я планирую играть за сборную еще много лет. Хотя последний период является меня самым сложным в национальной команде.

Ситуация с Пике? Ее будет крайне сложно уладить. Конфликт Рамоса и Пике выходит за грани футбола. Рамос очень важен для сборной. Как капитан он подает пример и в нужный момент всегда выручает», – сказал Бускетс.

Напомним, в минувшие выходные состоялся референдум о независимости Каталонии, который не был признан властями Испании. Пике поддержал выход Каталонии из состава Испании. Позже футболист подвергся освистыванию на тренировке сборной команды.