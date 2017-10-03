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    Чемпион мира Джилардино заключил контракт с клубом Серии Б «Специа»

    Экс-нападающий сборной Италии Альберто Джилардино присоединился к «Специа», выступающей в Серии Б. Игрок заключил контракт сроком на два года, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

    В своей карьере 35-летний форвард защищал цвета «Милана» и «Фиорентины».

    Последней командой Джилардино была «Пескара», за которую он выступал с января по июль этого года. Напомним, нападающий является чемпионом мира 2006 года и победителем Лиги чемпионов-2006/07 в составе «Милана»

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 октября 2017, 19:36

      надо же.... я уже забыл о нем ...

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