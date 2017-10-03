Чемпион мира Джилардино заключил контракт с клубом Серии Б «Специа»

Экс-нападающий сборной Италии Альберто Джилардино присоединился к «Специа», выступающей в Серии Б. Игрок заключил контракт сроком на два года, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В своей карьере 35-летний форвард защищал цвета «Милана» и «Фиорентины».

Последней командой Джилардино была «Пескара», за которую он выступал с января по июль этого года. Напомним, нападающий является чемпионом мира 2006 года и победителем Лиги чемпионов-2006/07 в составе «Милана»