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    Ди Франческо: «Слишком рано говорить о борьбе за скудетто для «Ромы»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после победы над «Миланом» (2:0) в матче седьмого тура Серии А отметил, что пока рано говорить о «волках», как об одном из претендентов на чемпионский титул.

    Римляне имеют одну игру в запасе и 15 баллов в активе. По потерянным очкам «джаллоросси» отстают от лидирующего «Наполи» на три пункта.

    «Поборется ли «Рома» за скудетто? Слишком рано говорить об этом. Очень много команд стали сильнее, кроме того есть «Наполи», который не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном и демонстрирует отточенную игру.

    Мы ищем правильный путь, на «Сан-Сиро» мы подали очень важный сигнал. Теперь я просто хочу работать», – сказал Ди Франческо.

    Источник: Football Italia

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    03.10.2017 12:26
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