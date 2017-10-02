Гамула связывает проблемы ЦСКА с финансовым положением клуба

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что проблемы с составом ЦСКА – очевидные. О них не мог не знать заранее главный тренер команды Виктор Гончаренко. По словам специалиста, все это связано с проблемами в финансировании клуба.

В матче 12-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Уфой» – 2:2. Армейцы располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 21 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

– Сегодня ЦСКА не смог вырвать победу у «Уфы», хотя на последних минутах получил возможность пробить пенальти. Насколько тяжело Виктору Гончаренко, учитывая тот факт, что никакого усиления команды не последовало? Он ведь вынужден бросать в бой совсем молодых ребят.

– Конечно, тяжело ЦСКА. Но эта ситуация читалась, как говорится. Гончаренко знал, что так будет, я в этом уверен. Говорят, что пока не выйдет из нынешнего финансового положения ЦСКА, будет непросто. Наверное, много средств ушло на новый стадион. Думаю, сейчас, после участия в Лиге чемпионов, положение ЦСКА может поправиться и последует какое-то усиление. Но пока в ЦСКА много старых и много молодых, а игроков среднего возраста маловато. В этой ситуации сложно играть.

Но важно, что через участие в Лиге чемпионов и первенстве страны появляются и вырастают классные футболисты, что и может ждать ЦСКА в будущем. Гончаренко, думаю, справится и выровняет ситуацию. Возможно, уже зимой появится усиление, и молодые ребята, которые есть сейчас, выйдут на более высокий уровень.

– Мне довелось увидеть игру «быков» с «Арсеналом». Тульская команда вышла на матч с горящими глазами, а футболисты Шалимова будто не знали, что делать на поле. И ведь такие возможности у клуба Галицкого, а провал следует за провалом…

– И в Лиге Европы не играют уже, и в Кубке России не играют... Вот, например, «Амкар» опять порадовал победой, обыграли «Рубин». Пермяки выходят на каждый матч как на последний бой и не смотрят, лидер против них играет или нет. То же самое касается «Анжи». Вот и «Арсенал» вышел на матч с «Краснодаром» как на последний бой. Видимо, доверяют они своему тренеру, Миодрагу Божовичу. Выходят и работают и за Тулу, и за тренера, и за команду.

А что творится с «Краснодаром»… Недавно ведь громили соперников. Думаю, они поправятся. Прошло всего 12 туров, так что будут еще и радости, и горести у всех.

– Радует вас своей результативностью Александр Кокорин?

– Саша Кокорин – футболист с большой буквы, но его так «доставали» все еще совсем недавно. Он не столько неправильно делал все, сколько его «доставали» и пресса, и болельщики. Сейчас он в каждой игре бегает по всему полю и за всеми мячами успевает. Ориентируется, обыгрывает, бьет – он просто высочайшего класса футболист.