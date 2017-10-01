Серия А. «Наполи» разгромил «Кальяри», одержав седьмую победу в семи матчах

Нам в этом году будет особенно тяжело выиграть ЧИ и от этого еще более интересно как сложиться сезон
В матче 7-го тура Серии А «Наполи» на своем поле разгромил «Кальяри», отправив в ворота гостей три безответных гола – 3:0. Забитым мячом и результативной передачей в составе хозяев отметился Дрис Мертенс.
Таким образом, неаполитанский клуб одержал седьмую победу подряд и единолично возглавил турнирную таблицу.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Голы: 1:0 – Гамшик, 4; 2:0 – Мертенс, 40 (с пенальти); 3:0 – Кулибали, 47.