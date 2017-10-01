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    Серия А. «Наполи» разгромил «Кальяри», одержав седьмую победу в семи матчах

    В матче 7-го тура Серии А «Наполи» на своем поле разгромил «Кальяри», отправив в ворота гостей три безответных гола – 3:0. Забитым мячом и результативной передачей в составе хозяев отметился Дрис Мертенс.

    Таким образом, неаполитанский клуб одержал седьмую победу подряд и единолично возглавил турнирную таблицу.

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Наполи – Кальяри – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гамшик, 4; 2:0 – Мертенс, 40 (с пенальти); 3:0 – Кулибали, 47.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 15:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 1 октября 2017, 18:13

      Нам в этом году будет особенно тяжело выиграть ЧИ и от этого еще более интересно как сложиться сезон

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 15:30

      Наполи очень даже на ходу!!.. 30-ти летние Гамшик с ирокезом и Мартенс отметились!!..
      У Юве в этом сезоне прогулки к титулу не будет!...))

      2
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      Рейтинг: +466

      AGE_13 > insider_retro 1 октября 2017, 17:05

      Рано выводы делать у Наполи следующие игры с Ромой и Интером, а с Юве 1 декабря играют там и глянем, на что Наполи нацелен, но в 3ке будут

      2
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > AGE_13 1 октября 2017, 18:34

      Согласен, теперь Серию А приятно смотреть - Юве, Рома, восставшие из пепла Милан и Интер, Наполи радуют от матча к матчу, Лацио, есть Аталанта и Сампдория от которых незнаешь что ждать, да еще Флоренция жива. Огонь а не чемпионат, выиграть каждый может, но ставлю на Интер

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