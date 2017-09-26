Тренер «Порту» Консейсау: «Монако» – отлично реализует моменты и много забивает»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау пообещал, что его команда будет стараться в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» лучше, чем это было во встрече с «Бешикташем».

«Монако» – великолепный клуб. Я играл против него, когда выступал за «Нант». У «Монако» солидная, хорошо организованная команда, которая отлично реализовывает моменты и много забивает.

Нам стоит их опасаться, но в первую очередь надо сосредоточиться на своей игре. Я верю в команду. Хотим сыграть лучше, чем против «Бешикташа», – считает Консейсау.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Порту» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.