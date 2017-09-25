Каррера: «Промес вряд ли сыграет с «Ливерпулем», скорее Роша»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии поединка второго тура группового раунда лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал, как обстоят дела у травмированных полузащитника Квинси Промеса и нападающего Педро Роши. По словам специалиста, бразилец имеет большие чем голландец шансы появиться на поле в матче с мерсисайдцами.

«В первую очередь, конечно, волнует состояние Промеса. Сегодня, после разговора с докторами, узнаем. Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес.

Без Промеса «Спартак» выглядит очень слабо? Не хватает его, Зе Луиша, травмировался Джано. На поле выходят 11 игроков, и с ними мы будем играть в нашу игру.

Безусловно, то, что сейчас происходит, это особенная ситуация. Мы должны забыть все, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление, где-то, возможно, боимся. Надо усердно работать, чтобы избавляться от этих ошибок. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны продолжать работать, чтобы улучшать качество игры.

Повышенная травматичность игроков связана с недостатком концентрации? Если посмотреть на футбол в целом, то в каждой команде есть травмы. Играя в футбол, всегда есть вероятность получить травму. Может повезти и, несмотря на неудачные травмы, ты побеждаешь. Но порой бывает, что из-за травм ситуация осложняется и начинает не хватать игроков на позициях. В таких случаях приходится играть как получается», – сказал Каррера.

Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 26 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В активе всех четырех клубов группы Е после первого тура по одному очку.