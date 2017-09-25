Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Промес вряд ли сыграет с «Ливерпулем», скорее Роша»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии поединка второго тура группового раунда лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал, как обстоят дела у травмированных полузащитника Квинси Промеса и нападающего Педро Роши. По словам специалиста, бразилец имеет большие чем голландец шансы появиться на поле в матче с мерсисайдцами.

    «В первую очередь, конечно, волнует состояние Промеса. Сегодня, после разговора с докторами, узнаем. Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес.

    Без Промеса «Спартак» выглядит очень слабо? Не хватает его, Зе Луиша, травмировался Джано. На поле выходят 11 игроков, и с ними мы будем играть в нашу игру.

    Безусловно, то, что сейчас происходит, это особенная ситуация. Мы должны забыть все, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление, где-то, возможно, боимся. Надо усердно работать, чтобы избавляться от этих ошибок. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны продолжать работать, чтобы улучшать качество игры.

    Повышенная травматичность игроков связана с недостатком концентрации? Если посмотреть на футбол в целом, то в каждой команде есть травмы. Играя в футбол, всегда есть вероятность получить травму. Может повезти и, несмотря на неудачные травмы, ты побеждаешь. Но порой бывает, что из-за травм ситуация осложняется и начинает не хватать игроков на позициях. В таких случаях приходится играть как получается», – сказал Каррера.

    Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 26 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В активе всех четырех клубов группы Е после первого тура по одному очку.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 сентября 2017, 20:12

      Если не будет Промеса, то и задумаешься в очередной раз, а нужно ли было на кубковый матч его выпускать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 сентября 2017, 18:39

      Роша ещё толком не адаптировался. Без Промеса будет очень тяжело.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 25 сентября 2017, 16:43

      Возможно стоит рискнуть Массимо и поставить в основу с первых минут Сакалу,по динамике очень схож с Промесом,да и к тому же мотивация будет у паренька запредельная! Думается мне что Фэшн не подведет!)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > √монегаск√ 25 сентября 2017, 18:38

      Он не включен в заявку команды на ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 25 сентября 2017, 16:36

      Удачи красно-белыМ! Будем болеть до последнего! Не подведите ребятки!!! Мы с вами!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 25 сентября 2017, 15:57

      Все проблемы Спартака идут из опорной зоны, в команде нет целенаправленного разрушителя. Ни одна команда за исключением, пожалуй Барселоны, не играет без чистого опорника, колобок Фернандо на эту роль явно не тянет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 сентября 2017, 15:18

      Любимая теща не смогла бы огорчить меня сильнее.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 25 сентября 2017, 15:13

      Пугает фраза про 11 футболистов и что они с ними будут играть в свой футбол, лучше в какой нибудь другой, чем в свой тот что в последних играх!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 сентября 2017, 15:09

      удачи,Массимо. Верим!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 сентября 2017, 15:06

      Надо привыкать играть без Промеса, все равно зимой уйдет.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > СШГЭС 25 сентября 2017, 15:08

      +1000

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 25 сентября 2017, 14:51

      Вот оно объяснение. Просто сейчас так и граем, как получается.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11