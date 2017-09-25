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    Спаллетти раскритиковал «Интер» за чрезмерную организованность

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил организованность своей команды во встрече шестого тура итальянской Серии А с «Дженоа». По его словам, команде не хватило вдохновения и непредсказуемости для более крупной победы.

    «Стандарты являются нашим сильным местом. Это важный компонент игры, позволивший сегодня одержать нужную победу. Мы слишком медленно передвигали мяч, но показывали хоть какое-то командное движение. Я увидел сегодня на поле организованный «Интер». Пожалуй, даже чересчур. Нам явно не хватало вдохновения и непредсказуемости.

    Мы отстаем от «Наполи» и «Ювентуса», но это ожидаемо, учитывая результаты прошлого сезона. Тяжело восстановить победный менталитет после неудачного выступления», – заявил тренер после игры.

    Матч шестого тура итальянской Серии А «Интер» – «Дженоа» завершился со счетом 1:0. Единственный гол на счету Данило Д`Амбросио, который был забит после розыгрыша углового.

    Источник: Football Italia

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    25.09.2017 06:31
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