Спаллетти раскритиковал «Интер» за чрезмерную организованность

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил организованность своей команды во встрече шестого тура итальянской Серии А с «Дженоа». По его словам, команде не хватило вдохновения и непредсказуемости для более крупной победы.

«Стандарты являются нашим сильным местом. Это важный компонент игры, позволивший сегодня одержать нужную победу. Мы слишком медленно передвигали мяч, но показывали хоть какое-то командное движение. Я увидел сегодня на поле организованный «Интер». Пожалуй, даже чересчур. Нам явно не хватало вдохновения и непредсказуемости.

Мы отстаем от «Наполи» и «Ювентуса», но это ожидаемо, учитывая результаты прошлого сезона. Тяжело восстановить победный менталитет после неудачного выступления», – заявил тренер после игры.

Матч шестого тура итальянской Серии А «Интер» – «Дженоа» завершился со счетом 1:0. Единственный гол на счету Данило Д`Амбросио, который был забит после розыгрыша углового.