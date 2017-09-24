ФНЛ. «Енисей» обыграл «Крылья Советов», петербургское «Динамо» сыграло вничью в Новосибирске

Д.Аленичев и А. Тихонов интригуют Федуна. Будет ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ?
Встреча лидеров ФНЛ «Енисей» – «Крылья Советов» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился Егор Иванов.
Команда Дмитрия Аленичева набрала 37 баллов и единолично возглавила турнирную таблицу. Самарский клуб с 34-ю баллами занимает второе место.
В параллельном матче «Сибирь» и «Динамо» сыграли вничью.
Первенство ФНЛ. 15-й тур
Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Иванов, 38.
Сибирь (Новосибирск) – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кулишев, 10 (с пенальти); 1:1 – Чеботару, 47.