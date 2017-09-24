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    ФНЛ. «Енисей» обыграл «Крылья Советов», петербургское «Динамо» сыграло вничью в Новосибирске

    Встреча лидеров ФНЛ «Енисей»«Крылья Советов» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился Егор Иванов.

    Команда Дмитрия Аленичева набрала 37 баллов и единолично возглавила турнирную таблицу. Самарский клуб с 34-ю баллами занимает второе место.

    В параллельном матче «Сибирь» и «Динамо» сыграли вничью.

    Первенство ФНЛ. 15-й тур

    Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Иванов, 38.

    Сибирь (Новосибирск) – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кулишев, 10 (с пенальти); 1:1 – Чеботару, 47.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 15:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 15:53

      Д.Аленичев и А. Тихонов интригуют Федуна. Будет ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ?

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