Примера. Автогол Аррибаса принес «Эспаньолу» победу над «Депортиво»

«Эспаньол» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграл «Депортиво» – 4:1. В составе каталонского клуба отличились Лео Баптистао и Жерар Морено дважды. За гостей забил Селсо Боргес. Алехандро Аррибас отправил мяч в свои ворота.

Команда Кике Санчеса Флореса набрала восемь очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Пепе Меля с четырьмя баллами сохранили 18-ю строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Эспаньол – Депортиво – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Баптистао, 5; 2:0 – Аррибас, 22 (в свои ворота); 2:1 – Боргес, 53; 3:1 – Морено, 72 (с пенальти); 4:1 – Морено, 90.

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