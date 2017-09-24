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    Примера. Автогол Аррибаса принес «Эспаньолу» победу над «Депортиво»

    «Эспаньол» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграл «Депортиво» – 4:1. В составе каталонского клуба отличились Лео Баптистао и Жерар Морено дважды. За гостей забил Селсо Боргес. Алехандро Аррибас отправил мяч в свои ворота.

    Команда Кике Санчеса Флореса набрала восемь очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Пепе Меля с четырьмя баллами сохранили 18-ю строчку.

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

    Эспаньол – Депортиво – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Баптистао, 5; 2:0 – Аррибас, 22 (в свои ворота); 2:1 – Боргес, 53; 3:1 – Морено, 72 (с пенальти); 4:1 – Морено, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 14:50
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