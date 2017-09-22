«Бавария» может подписать нападающего «Бешикташа» Тосуна

Форвард «Бешикташа» Дженк Тосун находится в сфере интересов «Баварии». Об этом сообщил ресурс Sporx. Согласно источнику, в приобретении 26-летнего футболиста также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Тосун родился в Германии и является воспитанником «Франкфурта», за главную команду которого выступал с июля 2009 года по январь 2011. Позже перешел в «Газиантепспор». За стамбульский клуб форвард выступает с июля 2014.

В минувшем сезоне на его счету 24 гола и четыре результативные передачи в 47-ми матчах всех турниров. В нынешнем – четыре мяча и один ассистентский балл в шести играх. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о желании нападающего мюнхенцев Роберта Левандовского покинуть команду.