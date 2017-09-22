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    «Бавария» может подписать нападающего «Бешикташа» Тосуна

    Форвард «Бешикташа» Дженк Тосун находится в сфере интересов «Баварии». Об этом сообщил ресурс Sporx. Согласно источнику, в приобретении 26-летнего футболиста также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон».

    Тосун родился в Германии и является воспитанником «Франкфурта», за главную команду которого выступал с июля 2009 года по январь 2011. Позже перешел в «Газиантепспор». За стамбульский клуб форвард выступает с июля 2014.

    В минувшем сезоне на его счету 24 гола и четыре результативные передачи в 47-ми матчах всех турниров. В нынешнем – четыре мяча и один ассистентский балл в шести играх. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о желании нападающего мюнхенцев Роберта Левандовского покинуть команду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 20:14
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