Источник: Левандовски сказал агентам, что хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил агентам о желании стать игроком «Реала». Об этом сообщило издание AS. Согласно источнику, 29-летний поляк рассчитывает подписать контракт с мадридским клубов в следующем году.

AS уточнило, что форвард попросил своих представителей о контакте с «Реалом», несмотря на мнение, что «сливочные» не покупает игроков старше 30-ти лет.

Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года из «Боруссии», за которую выступал с июля 2010 года. Прежде игрок сборной Польши играл за польские «Лех», «Знич» и молодежный состав «Легии».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.