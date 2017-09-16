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    Источник: Левандовски сказал агентам, что хочет перейти в «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил агентам о желании стать игроком «Реала». Об этом сообщило издание AS. Согласно источнику, 29-летний поляк рассчитывает подписать контракт с мадридским клубов в следующем году.

    AS уточнило, что форвард попросил своих представителей о контакте с «Реалом», несмотря на мнение, что «сливочные» не покупает игроков старше 30-ти лет.

    Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года из «Боруссии», за которую выступал с июля 2010 года. Прежде игрок сборной Польши играл за польские «Лех», «Знич» и молодежный состав «Легии».

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

    Источник: AS

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    16.09.2017 00:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 16 сентября 2017, 20:26

      самый проституцкий форвард в нынешнее время

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2017, 17:45

      Достойный вариант для Реала но мне кажется поздно, лет под 40.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 16 сентября 2017, 14:25

      Надо было в 14-ом уходить,но ты ушёл в баварию, а теперь поздно.

      0
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      Рейтинг: +12

      Rexa 16 сентября 2017, 10:03

      Отлично! Хоть Бензема может быть проснется и начнет себя хоть как то проявлять

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 16 сентября 2017, 06:46

      Достойный вариант!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 сентября 2017, 04:02

      Самое время Буратино куда-нибудь сбагрить и купить более классного нападающего.

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 16 сентября 2017, 03:49

      Ну хоть и не люблю Левандовского, и не болею за Реал объективно от этого перехода оба выиграют. А Бавария найдет новую звезду из своего (немецкого) арсенала

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 16 сентября 2017, 01:40

      Бомж Инокентий сообщил ментам что его батя депутат, и что теперь?

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 16 сентября 2017, 01:23

      бойкот, нарушения... и тп... чего отставать от барсы?.. да и бавария Леву не совсем честно получила...

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