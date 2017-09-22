Ригони: «Зенит» немного проспал первый тайм матча против «Динамо»

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мыслями о поражении от «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый тайм. Потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко — молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было.

Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром». Поле довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.

Как игралось с открытой крышей? Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо — не так, как хотелось. И мы очень расстроены», — сказал 24-летний аргентинец.

Встреча стала для форварда пятой после перехода из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро в августе. На счету Ригони один гол.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини назвал 18-летнего Кирилла Капленко лучшим игроком матча.

Встреча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» состоится 24-го сентября в 18:00 по московскому времени.

Напомним, динамовцы Санкт-Петербурга обыграли «Зенит» впервые за 52 года.