Ригони: «Зенит» немного проспал первый тайм матча против «Динамо»

За первый тайм и в дополнительное время - ни одного удара в створ ворот, это называется немного проспали?
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мыслями о поражении от «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый тайм. Потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко — молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было.
Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром». Поле довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.
Как игралось с открытой крышей? Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо — не так, как хотелось. И мы очень расстроены», — сказал 24-летний аргентинец.
Встреча стала для форварда пятой после перехода из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро в августе. На счету Ригони один гол.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини назвал 18-летнего Кирилла Капленко лучшим игроком матча.
Встреча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» состоится 24-го сентября в 18:00 по московскому времени.
Напомним, динамовцы Санкт-Петербурга обыграли «Зенит» впервые за 52 года.