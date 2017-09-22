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    Ригони: «Зенит» немного проспал первый тайм матча против «Динамо»

    Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мыслями о поражении от «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый тайм. Потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко — молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было.

    Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром». Поле довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.

    Как игралось с открытой крышей? Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо — не так, как хотелось. И мы очень расстроены», — сказал 24-летний аргентинец.

    Встреча стала для форварда пятой после перехода из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро в августе. На счету Ригони один гол.

    Ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини назвал 18-летнего Кирилла Капленко лучшим игроком матча.

    Встреча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» состоится 24-го сентября в 18:00 по московскому времени.

    Напомним, динамовцы Санкт-Петербурга обыграли «Зенит» впервые за 52 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2017 00:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 сентября 2017, 13:33

      За первый тайм и в дополнительное время - ни одного удара в створ ворот, это называется немного проспали?

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 12:57

      Проспали, потому что видели сон про победу в лиге Европы.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 10:49

      Недооценка наказуема.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 сентября 2017, 10:13

      один трофей ты уже завоевал....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 22 сентября 2017, 10:03

      И это говорит профессионал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > сашка0714 22 сентября 2017, 13:48

      Это говорит сопляк, еще полгода назад не знавший, где Россия на глобусе и у которого количество наколок превышает втрое количество прочитанных книг.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 08:40

      Капленко может и старался, да что толку, если уменья нет. Зря его Манчини выпустил, тренерская ошибка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 05:35

      какой там проспал меньше пижонством заниматься надо вы че думали в пол оборота или в пол ноги всех на лопатки уложить

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 сентября 2017, 03:11

      Они ещё и поспать во время матча умудряются, ну и "орлы"...

      3
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