Победа «Динамо» в ленинградском дерби стала первой за 52 года

Санкт-петербургское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Нападающий Артем Кулишев забил победный гол на 112-й минуте.

«Динамо» победило «Зенит» впервые с мая 1965 года. Встреча 1/16 финала Кубка СССР завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев. С того момента команды встречались четыре раза, и в каждой встрече побеждал «Зенит».

«Динамо» также прервало беспроигрышную серию сине-бело-голубых из шести матчей.

Главный тренер Роберто Манчини гостей после матча отметил ошибки главного арбитра. Его оппонент Александр Точилин сказал, что не понял, о каких ошибках упомянул итальянец.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» занимает третье место в ФНЛ.