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    Победа «Динамо» в ленинградском дерби стала первой за 52 года

    Санкт-петербургское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Нападающий Артем Кулишев забил победный гол на 112-й минуте.

    «Динамо» победило «Зенит» впервые с мая 1965 года. Встреча 1/16 финала Кубка СССР завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев. С того момента команды встречались четыре раза, и в каждой встрече побеждал «Зенит».

    «Динамо» также прервало беспроигрышную серию сине-бело-голубых из шести матчей.

    Главный тренер Роберто Манчини гостей после матча отметил ошибки главного арбитра. Его оппонент Александр Точилин сказал, что не понял, о каких ошибках упомянул итальянец.

    «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» занимает третье место в ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 00:17
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 сентября 2017, 13:42

      Кубок России скоро будет как Кубок Англии ))) Там регулярно с 4-5 дивизиона кто-нибудь да выстреливает.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 сентября 2017, 13:40

      Молодцы Динамо, всё-таки очень интересный проект. Будет здорово, если до ума доведут, и в Питере будет 2 команды. Давно пора.

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > Danish Dynamite 22 сентября 2017, 14:07

      А СЕЙЧАС сколько?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > спартач-тверь 22 сентября 2017, 14:47

      Ну всякие Петротресты и прочие я не считаю, а имею в виду реально конкурентную силу... А Тосно всё-таки не питерская команда.

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 сентября 2017, 09:11

      Динамо следует распустить, чтоб не путалось у великого клуба под ногами.

      12
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      ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > Приус 22 сентября 2017, 14:04

      Динамо не виновато, они просто не знали а им ни кто не сказал

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 08:49

      Да пусть несчастные порадуются. Жисть у них тяжелая, а тут свет в окошке.

      -3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 сентября 2017, 08:41

      Как сказал Серега Светлаков: у нас общие нефть и газ, а мечты сбываются только у вас. Не всегда.

      12
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 08:23

      Всего шесть игр без поражений за 85 млн, нет, не Реал.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 сентября 2017, 07:54

      На родном стадионе более 30 тысяч зрителей наблюдали блестящую игру будущего потрясателя вселенной. Это бумеранг тем, кто вчера скалил зубы по поводу победы Спартака над ФНЛ. Не ищите соринку в чужом глазу, любуйтесь бревном в своем.

      15
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 22 сентября 2017, 06:05

      Огнище: Олимпиец-Шинник! Курск-Тамбов! Динамо СПб-Хабаровск! Красноярск-Владивосток! Вот это афиша!
      Да хрен с ним с кубком, всем продуктивной и предвкушаемой пятницы!

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 сентября 2017, 05:20

      Вот вам и ответ на вопрос нужен ли розыгрыш кубка или нет.Клубы из "суперпятёрки "просто зажрались.Многие отбывают номер полуосновой.А вот такие "голодные"до игры команды как Динамо Спб,Авангард,Енией и т д доказывают что умеют собраться и показать как нужно играть.Не выходить на поле катая мяч и упиваться своей нефтяно-газовой крутостью,а ИГРАТЬ!!!Парни просто МОЛОДЦЫ!!!!Удачи вам!!!

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Krossmen73 22 сентября 2017, 08:39

      Для этого и есть Кубок, где в одной игре любой может обыграть любого, а побеждает тот, кто больше хочет, а не тот, у кого денег больше.

      10
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 22 сентября 2017, 04:33

      Спартак наверное с ума сходит...кубок почти их :) лол

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус > Pangolin 22 сентября 2017, 09:12

      С ума Спартак не сходит, но мыслите в правильном направлении.

      9
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