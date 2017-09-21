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    Манчини: «Матч против «Динамо» был омрачен судейскими ошибками»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог вылету из Кубка России. На стадии 1/16 финала сине-бело-голубые уступили петербургскому «Динамо» со счетом 2:3.

    — Поздравляю петербургское «Динамо» с этой победой.

    — Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в центр обороны Капленко? Не считаете ли вы это ошибкой?
    — Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.

    — Показалось, что вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России, если судить по составу. Вам не важно было выигрывать или вы хотели пройти этим составом?
    — Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по-максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.

    — Сегодняшняя атмосфера вам напомнила миланское или римское дерби? Выиграл бы Петербург, если бы «Динамо» оказалось в элитном дивизионе?
    — Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в Премьер лиге — не пришлось бы далеко ехать.

    — Вылет из Кубка России — трагедия для вас?
    — Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.

    Напомним, удаление Михи Мевли состоялось на 10-й минуте матча.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.09.2017 23:21
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 сентября 2017, 12:47

      Роберто, не вздумай! Я тебя еще помню как игрока, а ты начинаешь превращаться в румына...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 10:41

      Там Луческу дух там румыном пахнет...))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 сентября 2017, 09:07

      И этот о судьях заныл, чем их там кормят, сначала Виллаш Боаш ныл, ныл до самого Китая, потом Луческу психовал, а вот от Манчини не ожидал, но ничего не меняется.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 22 сентября 2017, 09:04

      Тренер искренне не понимает, почему судью не обработали, чтобы он удалил форварда, внаглую уделавшего Мевлю, как тренировочную стойку. Ему же обещали,что все судьи на зарплате и будут удалять как с Ахматом и придумывать пенальти как с Уфой. А тут не доработали, дали сыграть по-честному, типа мы и так самые сильные.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 22 сентября 2017, 08:47

      Сеньор, вас скоро Краснодар ждет

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 сентября 2017, 08:33

      Философ, нет бы признать, что недооценил соперника и выставил слишком слабый состав. Судьи негодяи, а он один весь в белом.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 08:22

      Как говорила моя бабушка: молодец против овец, а против молодца, так и сам овца.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Dguffin > Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 10:50

      Это ты так лаского про Спартак который 5-1 отлетел от Зенита в этом сезоне?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 08:22

      Прям Луческу запахло.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Диктор 22 сентября 2017, 09:04

      Я бы сказал ЗАВОНЯЛО.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 сентября 2017, 07:57

      Освятите помещение, там бродит дух старого румына.

      12
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 сентября 2017, 06:00

      Ничего страшного продули не чужим, а своим землякам и на своем стадионе...питерское Динамо с победой!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > a-rakhmatov 22 сентября 2017, 07:59

      Класс-отмаз, оно и не особо хотелось.

      10
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