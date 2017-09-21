Манчини: «Матч против «Динамо» был омрачен судейскими ошибками»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог вылету из Кубка России. На стадии 1/16 финала сине-бело-голубые уступили петербургскому «Динамо» со счетом 2:3.

— Поздравляю петербургское «Динамо» с этой победой.



— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в центр обороны Капленко? Не считаете ли вы это ошибкой?

— Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.



— Показалось, что вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России, если судить по составу. Вам не важно было выигрывать или вы хотели пройти этим составом?

— Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по-максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.



— Сегодняшняя атмосфера вам напомнила миланское или римское дерби? Выиграл бы Петербург, если бы «Динамо» оказалось в элитном дивизионе?

— Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в Премьер лиге — не пришлось бы далеко ехать.



— Вылет из Кубка России — трагедия для вас?

— Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.

Напомним, удаление Михи Мевли состоялось на 10-й минуте матча.