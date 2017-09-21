Тренер «Динамо»: «Не знаю, про какие судейские ошибки говорил Манчини»

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин подвел итог победе над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Думали о том, чтобы показать хорошую игру и что дадим достойный бой. Но в то, что будет победа, не совсем верил. Поэтому даже не знаю, что говорить. Психология где-то нас во втором тайме подвела. В какой-то момент хоть и говорили, что надо сыграть очень осторожно и что «Зенит» будет прилагать максимум усилий, чтобы отыграться, но немного дрогнули. Но ребята молодцы, все-таки справились. Я их просил не отходить от игры, которую они показывали в первом тайме. Понятно, что силенки начали их покидать. Но они, повторюсь, молодцы, и победа — это полностью их заслуга. В будущем это придаст им психологический рывок, чтобы играть на протяжении всех минут каждого матча.



Я не знаю, про какие судейские ошибки говорил тренер «Зенита» Манчини. Если брать удаление (Мевли на 10-й минуте – прим. «Бомбардира»), то это чистая красная карточка — выход один на один. Пенальти (на 112-й минуте) — я повтор не видел, но человек выходит на ударную позицию и его сбивают. Тяжело сказать, о каких они говорят ошибках. У нас тоже есть определенные внутренние претензии к судейству, поскольку некоторые схожие решения арбитр почему-то трактовал в одну сторону», — сказал Точилин.

После 14-ти туров ФНЛ «Динамо» занимает третье место, отставая от «Крыльев Советов» и «Енисея» на пять очков. Лидеры первенства сегодня также оформили выход в 1/8 кубка страны, обыграв «Локомотив» (3:2) и «Ахмат» (3:0) соответственно.