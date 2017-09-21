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    Тренер «Динамо»: «Не знаю, про какие судейские ошибки говорил Манчини»

    Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин подвел итог победе над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Думали о том, чтобы показать хорошую игру и что дадим достойный бой. Но в то, что будет победа, не совсем верил. Поэтому даже не знаю, что говорить. Психология где-то нас во втором тайме подвела. В какой-то момент хоть и говорили, что надо сыграть очень осторожно и что «Зенит» будет прилагать максимум усилий, чтобы отыграться, но немного дрогнули. Но ребята молодцы, все-таки справились. Я их просил не отходить от игры, которую они показывали в первом тайме. Понятно, что силенки начали их покидать. Но они, повторюсь, молодцы, и победа — это полностью их заслуга. В будущем это придаст им психологический рывок, чтобы играть на протяжении всех минут каждого матча.

    Я не знаю, про какие судейские ошибки говорил тренер «Зенита» Манчини. Если брать удаление (Мевли на 10-й минуте – прим. «Бомбардира»), то это чистая красная карточка — выход один на один. Пенальти (на 112-й минуте) — я повтор не видел, но человек выходит на ударную позицию и его сбивают. Тяжело сказать, о каких они говорят ошибках. У нас тоже есть определенные внутренние претензии к судейству, поскольку некоторые схожие решения арбитр почему-то трактовал в одну сторону», — сказал Точилин.

    После 14-ти туров ФНЛ «Динамо» занимает третье место, отставая от «Крыльев Советов» и «Енисея» на пять очков. Лидеры первенства сегодня также оформили выход в 1/8 кубка страны, обыграв «Локомотив» (3:2) и «Ахмат» (3:0) соответственно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 23:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 08:31

      Если брать удаление (Мевли на 10-й минуте – прим. «Бомбардира»), то это чистая красная карточка — выход один на один.
      ---------------------------------------------------------
      Аналогично, если это нырок с целью удаления защитника, то красная карточка нападающему.

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > prezent2017 22 сентября 2017, 10:07

      Речь идёт о нырке. Но рука на плече была тут вопросов нет

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 22 сентября 2017, 07:29

      стоит проиграть Зениту,как сразу ошибки судейские

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 22 сентября 2017, 06:37

      У тренеров зенита нытье - в контракте кажется, отдельным пунктом прописано :-)

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 сентября 2017, 05:42

      это он
      так
      на всякий случай ляпнул...типа отмазка..

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 22 сентября 2017, 05:39

      Ну и за что, спрашивается, цыгана выжили? Прав,ведь,был старик!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 05:19

      да это у них теперь как зараза витает в воздухе и при каждом новом тренере кто этим воздухом там дышит после проигрыша всё сваливают на кого ни будь или на что угодно. ВАКЦИНАЦИЮ НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ ТОВАРИЩЬ МАНЧИНИ

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 22 сентября 2017, 04:33

      С Манчини синдром Луческу случился,
      Он заразился.
      Теперь стоит Зениту проиграть
      Будет в судей плевать.

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 22 сентября 2017, 03:24

      Неплохо Динамо смотрелось.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 23:56

      Манчини- тренеришко! но он этого никогда не признает и в очередной раз обкакавшись все валит на судей так оно легче,но мы то все видели как все было и все знаем как все будет и в воскресенье и в следующий четверг и быки и испанцы затопчут этот полуразобранный Зенит

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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Garrincha58 22 сентября 2017, 05:42

      Посмотрим. Про испанцев ничего не говорю, а вот Краснодар.. Вот это конечно топ клуб!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 23:47

      Всё по делу, счёт зафиксирован, а остальное эмоции и пересуды, которые в протокол не попадут...

      2
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