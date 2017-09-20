Кубок России. «Тюмень» дома уступила «Тосно»

Нужно ли проводить такой кубок России? Анжи, Краснодар, ЦСКА, Урал, Арсенал (пока эти клубы) уже "вылетели" из этого розыгрыша! Рубин прошел, Ростов выигрывает пока, Спартак и Динамо еще мучаются! Такое отношение команд РФПЛ позорит только одно название "Кубок России"! В итоге в ЛЕ может сыграть команда ФНЛ, которая вылетит в предварительном раунде и не принесет очки России! Жаль!
«Тюмень» на своем поле провела матч с «Тосно» в рамках 1/16 финала Кубка России. Гости одержали победу во встрече со счетом 2:1. Дубль на свое имя записал полузащитник Максим Палиенко.
Кубок России. 1/16 финала
Голы: 0:1 – Палиенко, 34; 0:2 – Палиенко, 38; 1:2 – Карпов, 48.