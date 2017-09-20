Кубок России. «Тюмень» дома уступила «Тосно»

«Тюмень» на своем поле провела матч с «Тосно» в рамках 1/16 финала Кубка России. Гости одержали победу во встрече со счетом 2:1. Дубль на свое имя записал полузащитник Максим Палиенко.

Кубок России. 1/16 финала

Тюмень – Тосно – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Палиенко, 34; 0:2 – Палиенко, 38; 1:2 – Карпов, 48.

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