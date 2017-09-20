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    Кубок России. «Тюмень» дома уступила «Тосно»

    «Тюмень» на своем поле провела матч с «Тосно» в рамках 1/16 финала Кубка России. Гости одержали победу во встрече со счетом 2:1. Дубль на свое имя записал полузащитник Максим Палиенко.

    Кубок России. 1/16 финала

    Тюмень – Тосно – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Палиенко, 34; 0:2 – Палиенко, 38; 1:2 – Карпов, 48.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 сентября 2017, 19:36

      Нужно ли проводить такой кубок России? Анжи, Краснодар, ЦСКА, Урал, Арсенал (пока эти клубы) уже "вылетели" из этого розыгрыша! Рубин прошел, Ростов выигрывает пока, Спартак и Динамо еще мучаются! Такое отношение команд РФПЛ позорит только одно название "Кубок России"! В итоге в ЛЕ может сыграть команда ФНЛ, которая вылетит в предварительном раунде и не принесет очки России! Жаль!

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      Рейтинг: +46

      andrey9126002 20 сентября 2017, 19:06

      Тосно молодцы!!! Вперёд к победам.

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