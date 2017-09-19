Кассано: «Интер» выиграет скудетто. Спаллетти – великий тренер»

Экс-нападающий «Интера» Антонио Кассано поделился мнением о главном тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, нападающем туринцев Пауло Дибале, а также заявил, что «нерадзурри» выиграют Серию А в нынешнем сезоне.

«Аллегри – суперзвезда на скамейке запасных. Утром он просыпается, что-то изобретает и все идет хорошо. Он может тренировать лучшие команд, потому что как суперзвезда он очень хорошо разбирается в вещах.

«Дибала? Он не будет таким как Месси. Лионель – лучший игрок в истории и только Роналду приближается к нему. Вы не можете сравнивать что-то недостижимое с великим футболистом. Однако это не отнимает у Дибалы то, что у него есть. Пауло сильный, умный и забивает очень много голов, но Месси – это нечто еще помимо этого.

Кто выиграет скудетто? «Интер». Спаллетти – прекрасный тренер», – сказал Кассано.