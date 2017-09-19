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    Кассано: «Интер» выиграет скудетто. Спаллетти – великий тренер»

    Экс-нападающий «Интера» Антонио Кассано поделился мнением о главном тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, нападающем туринцев Пауло Дибале, а также заявил, что «нерадзурри» выиграют Серию А в нынешнем сезоне.

    «Аллегри – суперзвезда на скамейке запасных. Утром он просыпается, что-то изобретает и все идет хорошо. Он может тренировать лучшие команд, потому что как суперзвезда он очень хорошо разбирается в вещах.

    «Дибала? Он не будет таким как Месси. Лионель – лучший игрок в истории и только Роналду приближается к нему. Вы не можете сравнивать что-то недостижимое с великим футболистом. Однако это не отнимает у Дибалы то, что у него есть. Пауло сильный, умный и забивает очень много голов, но Месси – это нечто еще помимо этого.

    Кто выиграет скудетто? «Интер». Спаллетти – прекрасный тренер», – сказал Кассано.

    Источник: Football Italia

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    19.09.2017 13:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +95

      rasim05 19 сентября 2017, 18:12

      Очевидно одно, что в этом году для Юве не будет простой прогулкой, Наполи, Интер, Рома, Лацио составят конкуренцию.

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 19 сентября 2017, 16:30

      Мистер отличный тренер,но скудето выиграет Юве(при всем уважении к Спаллетти)




















      Мистер











      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 19 сентября 2017, 13:54

      Помяните мои слова и вспомните что сказал Кассано. Интера в тройке не будет. Состав не сбалансирован, короткая скамейка, нет сыгранности, то что за 4 тура идут без потери очков, так вы посмотрите с кем они играли...

      2
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      Рейтинг: +13

      4eJIoBek > Juve1897 19 сентября 2017, 16:08

      ну так давайте посмотрим с кем они играл и Фиорентина и Рома

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 сентября 2017, 13:42

      Соглашусь наверное с его мнением про Дибалу. А вот по поводу скудетто наверное Юве и Наполи главные претенденты. Рома немного сдулась. А Интеру нужен опыт. Может в след. году и по борется. Но не в этом.

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