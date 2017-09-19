Билялетдинов подпишет контракт с литовским «Тракаем»

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов заключит контракт сроком на 1,5 года с литовским «Тракаем». 32-летний игрок покинул казанский клуб по завершении прошлого сезона.

Ранее хавбек защищал цвета «Локомотива», «Эвертона», «Спартака», «Анжи» и московского «Торпедо».

Отметим, что «Тракаем» руководит российский специалист Олег Василенко. По итогам 24-х туров команда из одноименного города располагается на второй месте в турнирной таблице чемпионата Литвы.