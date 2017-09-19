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    Билялетдинов подпишет контракт с литовским «Тракаем»

    Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов заключит контракт сроком на 1,5 года с литовским «Тракаем». 32-летний игрок покинул казанский клуб по завершении прошлого сезона.

    Ранее хавбек защищал цвета «Локомотива», «Эвертона», «Спартака», «Анжи» и московского «Торпедо».

    Отметим, что «Тракаем» руководит российский специалист Олег Василенко. По итогам 24-х туров команда из одноименного города располагается на второй месте в турнирной таблице чемпионата Литвы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2017 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 сентября 2017, 14:54

      Как устроишься,так и папу туда вызывай.))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 13:04

      Когда-то был БИЛЯЛЕТДИНОВ!!!... А сейчас в 32 года едёт в какую-то Тмутаркань.... Был, был и пропал с радаров, редко всплывая в прессе... Не травмировался, вроде, не скандалил.... Непонятно... Может после восхождения звезды не смог зафиксировать орбиту?!... Жаль, не плохо было в своё время!... Удачи!...

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