Бобан не верит в обновленный «Милан»

Вообще я думаю от Италии на следующем сезоне ЛЧ будут играть 4 команды. Надеюсь Милан выиграет лигу Европы а остальные 3 команды (Юве,Наполи,Интер) пройдут через чемпионат. После возрождения милана и Интера, к сожалению Рома потихоньку будет забывать самый про лигу чемпионов.
Бывший футболист «Милана» Звонимир Бобан хочет ошибаться, но фаворитом в борьбе за скудетто в текущем сезоне традиционно является «Ювентус», а не россонери.
«Фаворитом в борьбе за скудетто традиционно является «Ювентус». «Милана»? Они приобрели много хороших футболистов, но ни одной суперзвезды. Не так-то просто выиграть с таким количеством новых игроков. Надеюсь, что я ошибаюсь.
Лучший «Милан», в котором я играл, состоял из таких игроков, как Руд Гуллит, Райкард, ван Бастен, также были Папен, Савичевич, лучшие итальянцы той эпохи Франко Барези и Паоло Мальдини», – рассказал Бобан в интервью Blick.
После четырех туров «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с девятью очками.