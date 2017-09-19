Бобан не верит в обновленный «Милан»

Бывший футболист «Милана» Звонимир Бобан хочет ошибаться, но фаворитом в борьбе за скудетто в текущем сезоне традиционно является «Ювентус», а не россонери.

«Фаворитом в борьбе за скудетто традиционно является «Ювентус». «Милана»? Они приобрели много хороших футболистов, но ни одной суперзвезды. Не так-то просто выиграть с таким количеством новых игроков. Надеюсь, что я ошибаюсь.

Лучший «Милан», в котором я играл, состоял из таких игроков, как Руд Гуллит, Райкард, ван Бастен, также были Папен, Савичевич, лучшие итальянцы той эпохи Франко Барези и Паоло Мальдини», – рассказал Бобан в интервью Blick.

После четырех туров «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с девятью очками.