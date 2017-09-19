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    Бобан не верит в обновленный «Милан»

    Бывший футболист «Милана» Звонимир Бобан хочет ошибаться, но фаворитом в борьбе за скудетто в текущем сезоне традиционно является «Ювентус», а не россонери.

    «Фаворитом в борьбе за скудетто традиционно является «Ювентус». «Милана»? Они приобрели много хороших футболистов, но ни одной суперзвезды. Не так-то просто выиграть с таким количеством новых игроков. Надеюсь, что я ошибаюсь.

    Лучший «Милан», в котором я играл, состоял из таких игроков, как Руд Гуллит, Райкард, ван Бастен, также были Папен, Савичевич, лучшие итальянцы той эпохи Франко Барези и Паоло Мальдини», – рассказал Бобан в интервью Blick.

    После четырех туров «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с девятью очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 19 сентября 2017, 15:05

      Вообще я думаю от Италии на следующем сезоне ЛЧ будут играть 4 команды. Надеюсь Милан выиграет лигу Европы а остальные 3 команды (Юве,Наполи,Интер) пройдут через чемпионат. После возрождения милана и Интера, к сожалению Рома потихоньку будет забывать самый про лигу чемпионов.

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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 19 сентября 2017, 15:01

      В этом году достаточно будет попадание в ЛЧ а на следующий сезон нужно настраиваться на серьезную борьбу за золото.

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