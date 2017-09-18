Наингголан: «Ювентус» всегда судят лояльно. Это неизменно»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан признал, что «Ювентус» по-прежнему остается лучшим в Италии, но при этом подчеркнул, что жалеет о своих язвительных высказываниях в адрес туринского клуба.

Бельгиец заявил, что ненавидит «старую синьору» из-за лояльного отношения судей к «бьянконери».

«Качество итальянского футбола неизменно? Могу сказать, что повысился уровень конкурентоспособности. Считаю, будет больше баланса. Сейчас больше хороших команд.

«Ювентус всегда фаворит? Не могу не согласиться. Их поражение от «Барселоны» (0:3) в Лиге чемпионов было болезненным, но они все еще лучшие. Также я поставил бы примерно на один уровень с туринцами «Наполи». «Рома» тоже рядом.

«Являются ли «Ювентус» моим нелюбимым клубом, и сожалел ли я когда-либо о своих словах в его адрес? Никогда. Я говорю то, что думаю.

Все началось еще когда выступал в «Кальяри». Я видел определенное отношение к судьям на поле, которые, казалось, находились под влиянием «старой синьоры».

Это подтвердилось, когда «Ювентус» играл с «Кальяри», а в наши ворота были назначены два пенальти после нарушений за пределами штрафной площади.

Я сказал, что «Ювентус» так судили всегда, что это было неизменно. В ответ туринцы напали на меня. Я всего лишь высказал свое мнение. Когда вы забиваете «Ювентусу», вы наслаждаетесь празднованием гола.

Ценнее забить «Лацио» или «Ювентусу»? Единственные голы, которые мне нравятся, – это те, что приносят «Роме» победы», – сказал Наингголан.