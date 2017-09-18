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    Наингголан: «Не ушел из «Ромы», потому что здесь у меня есть все, что нужно»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о причинах остаться в римском клубе. Этим летом бельгиец продлил контракт с «волками» до июля 2021 года.

    В прошедшее трансферное окно интерес к 29-летнему игроку проявляли «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

    «Почему я решил остаться на «Роме»? У меня было много важных предложений, но главное для меня – это вести правильный образ жизни с людьми, которых я люблю.

    Я счастлив там, где нахожусь сейчас, и у меня не было причин менять команду. Дело не только в том, что я хорошо чувствую себя в «Роме», но и в общей привязанности. Нет ничего более прекрасного.

    Перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» мой партнер по сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско спросил меня, почему я остался в Риме. «Потому, что у меня здесь все есть», – ответил я ему. Клуб хочет расти, я хочу выигрывать, а «Рома» – это клуб с прекрасными традициями.

    Мы из столицы Италии и не может быть, чтобы мы так долго ничего не выигрывали, но я уверен, что это произойдет в ближайшее время.

    Я сделал свой выбор, и теперь я привязан к этому городу.

    Чувствую ли я себя кумиром? Нет, я чувствую уважение. Когда вы очень много отдаете, вы так же много получаете», – сказал Нангголан.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2017 13:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 19 сентября 2017, 00:34

      Красавец...уважуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 18 сентября 2017, 18:08

      в Интере и, тем более, в МЮ он тянул бы на игрока основы...

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