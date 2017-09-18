Наингголан: «Не ушел из «Ромы», потому что здесь у меня есть все, что нужно»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о причинах остаться в римском клубе. Этим летом бельгиец продлил контракт с «волками» до июля 2021 года.

В прошедшее трансферное окно интерес к 29-летнему игроку проявляли «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

«Почему я решил остаться на «Роме»? У меня было много важных предложений, но главное для меня – это вести правильный образ жизни с людьми, которых я люблю.

Я счастлив там, где нахожусь сейчас, и у меня не было причин менять команду. Дело не только в том, что я хорошо чувствую себя в «Роме», но и в общей привязанности. Нет ничего более прекрасного.

Перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» мой партнер по сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско спросил меня, почему я остался в Риме. «Потому, что у меня здесь все есть», – ответил я ему. Клуб хочет расти, я хочу выигрывать, а «Рома» – это клуб с прекрасными традициями.

Мы из столицы Италии и не может быть, чтобы мы так долго ничего не выигрывали, но я уверен, что это произойдет в ближайшее время.

Я сделал свой выбор, и теперь я привязан к этому городу.

Чувствую ли я себя кумиром? Нет, я чувствую уважение. Когда вы очень много отдаете, вы так же много получаете», – сказал Нангголан.