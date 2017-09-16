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    Мельгарехо из-за травмы не полетел со «Спартаком» на матч с «Тосно»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пропустит выездную встречу против «Тосно» в 10-м туре РФПЛ.

    Сегодня красно-белые отправились в Санкт-Петербург. Парагвайский игрок остался в Москве по причине повреждения мышц бедра, полученного на субботней тренировке. Аналогичную травму на занятии получил и нападающий Денис Давыдов, который также не полетел на матч с тосненцами.

    Также не сможет помочь «Спартаку» полузащитник Денис Глушаков, повредившийся в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Кроме того, по индивидуальному плану продолжают работать хавбек Джано и нападающий Зе Луиш.

    Всего на игру с «Тосно» отправился 21 футболист:

    Вратари – Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

    Защитники – Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков.

    Полузащитники – Фернандо, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев.

    Нападающие – Луис Адриано, Педро Роша.

    Матч «Тосно» – «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, и начнется в 13:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.09.2017 18:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 сентября 2017, 20:52

      Я даже не знаю, как же мы без Мельгарехо? Незаменимый игрок.. ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 16 сентября 2017, 20:36

      Вторым составом рвать обязаны, если есть хоть капля совести

      2
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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 16 сентября 2017, 19:14

      Даже безних-однозначно 3-x очков нам,парни!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 16 сентября 2017, 18:48

      отряд не заметит потери бойца )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 18:18

      невелика потеря!

      1
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