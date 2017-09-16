Мельгарехо из-за травмы не полетел со «Спартаком» на матч с «Тосно»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пропустит выездную встречу против «Тосно» в 10-м туре РФПЛ.

Сегодня красно-белые отправились в Санкт-Петербург. Парагвайский игрок остался в Москве по причине повреждения мышц бедра, полученного на субботней тренировке. Аналогичную травму на занятии получил и нападающий Денис Давыдов, который также не полетел на матч с тосненцами.

Также не сможет помочь «Спартаку» полузащитник Денис Глушаков, повредившийся в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Кроме того, по индивидуальному плану продолжают работать хавбек Джано и нападающий Зе Луиш.

Всего на игру с «Тосно» отправился 21 футболист:

Вратари – Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

Защитники – Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков.

Полузащитники – Фернандо, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев.

Нападающие – Луис Адриано, Педро Роша.

Матч «Тосно» – «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, и начнется в 13:00 по московскому времени.