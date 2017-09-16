Серия А. «Интер» победил «Кротоне» и вышел на первое место

с победой интер надеюсь спалети в лч выведет интер с юве за чемпионство сложно будет бодаться хотя интер в еврокубках не участвует это может быть на руку
В матче четвертого тура Серии А сошлись «Кротоне» и «Интер». На протяжении большей части поединка команды не могли поразить ворота друг друга. Первый гол случился лишь в последней десятиминутке основного времени.
Благодаря этой виктории подопечные Лучано Спаллетти взобрались на вершину турнирной таблицы.
Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
Гол: 0:1 – Шкриньяр, 82; 0:2 – Перишич, 90+3.