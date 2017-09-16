Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Интер» победил «Кротоне» и вышел на первое место

    В матче четвертого тура Серии А сошлись «Кротоне» и «Интер». На протяжении большей части поединка команды не могли поразить ворота друг друга. Первый гол случился лишь в последней десятиминутке основного времени.

    Благодаря этой виктории подопечные Лучано Спаллетти взобрались на вершину турнирной таблицы.

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

    Кротоне – Интер – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Шкриньяр, 82; 0:2 – Перишич, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 сентября 2017, 19:17

      с победой интер надеюсь спалети в лч выведет интер с юве за чемпионство сложно будет бодаться хотя интер в еврокубках не участвует это может быть на руку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 16 сентября 2017, 18:57

      форза ИНТЕР

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      MrArtemNG 16 сентября 2017, 18:07

      С победой Интер!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11