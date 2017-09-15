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    Нобоа: «Рад, что забили пять голов»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа считает, что у его команды все получалось в атаке во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром», которая прошла на выезде. Футболист также отметил важность быстрого гола.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.

    — Показали хороший футбол. Очень рады, что забили пять голов, а особенно, что все получилось у наших нападающих — Дзюбы, Кокорина, Полоза и Ригони.

    — За счет чего удалось забить пять?

    — Мы очень хорошо выглядели в атаке, создавали много моментов, и все сегодня получилось.

    — «Вардар» чем-то удивил?

    — Они здорово оборонялись, но мы забили быстрый мяч, а это очень важно. Кокорин забил, они открылись и начали атаковать, чем мы и воспользовались.

    — После первого тайма игра была, по сути, сделана. Что Манчини сказал в перерыве?

    — Ну, хоть мы и выигрывали 3:0, но после перерыва они могли попытаться отыграться — в футболе возможно все. Говорил, чтобы мы сохраняли концентрацию, играли как в первом тайме. Так и победили.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.09.2017 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 11:37

      Кристиан кажется нашел свое место в новой команде.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 сентября 2017, 09:05

      Нобоа шикарный плеймейкер один из лучших в РПЛ, только в Зените ему будет мало шансов, там сейчас легионеры другой масти в фаворе.

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      Рейтинг: +17755

      paracetamol > FanatSerj 15 сентября 2017, 11:37

      Всем место хватит. Зенит играет на 3 фронта.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 сентября 2017, 08:47

      Так держать вчера убедительно сыграл может теперь чаше в основу будешь играть

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