Нобоа: «Рад, что забили пять голов»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа считает, что у его команды все получалось в атаке во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром», которая прошла на выезде. Футболист также отметил важность быстрого гола.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.

— Показали хороший футбол. Очень рады, что забили пять голов, а особенно, что все получилось у наших нападающих — Дзюбы, Кокорина, Полоза и Ригони.

— За счет чего удалось забить пять?

— Мы очень хорошо выглядели в атаке, создавали много моментов, и все сегодня получилось.

— «Вардар» чем-то удивил?

— Они здорово оборонялись, но мы забили быстрый мяч, а это очень важно. Кокорин забил, они открылись и начали атаковать, чем мы и воспользовались.

— После первого тайма игра была, по сути, сделана. Что Манчини сказал в перерыве?

— Ну, хоть мы и выигрывали 3:0, но после перерыва они могли попытаться отыграться — в футболе возможно все. Говорил, чтобы мы сохраняли концентрацию, играли как в первом тайме. Так и победили.