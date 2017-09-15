Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Гостевую ничью «Локомотива» стоит признать успехом»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ничейный результат «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде с «Копенгагеном», можно отнести в актив столичного клуба. По его словам, у «железнодорожников» хорошие перспективы в своей группе на выход в плей-офф турнира.

    «Думаю, москвичи скорее приобрели очко, чем потеряли два. Как я и предполагал, в Дании «Локомотив» сыграл вторым номером, особенно в первом тайме. Гости так и не смогли взять под контроль центр поля – соперник постоянно прессинговал и действовал агрессивно. Отсюда игровое преимущество «Копенгагена».

    Другое дело, что в обилие опасных моментов оно не вылилось. «Локомотив» перекрыл все зоны, грамотно и надежно оборонялся, практически ничего не позволив датчанам у своих ворот. Все моменты хозяев приходили в основном со «стандартов», хотя справедливости ради стоит сказать, что и московский клуб впереди был неубедителен.

    Для «Локомотива» ничья – положительный результат, исходя из содержания игры. Первый удар гости нанесли лишь во втором тайме, да и «Копенгаген» оказывал большое давление. Именно эти две команды в итоге будут бороться за лидерство в группе, так что гостевую ничью стоит признать успехом. Думаю, у «железнодорожников» очень хорошие перспективы в этой группе», – считает Бубнов.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Локомотив» закончился со счетом 0:0.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 сентября 2017, 13:47

      Стыд и позор. Если так бояться какого то Копенгагена, лучше вообще не выходить в еврокубки....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11