Бубнов: «Гостевую ничью «Локомотива» стоит признать успехом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ничейный результат «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде с «Копенгагеном», можно отнести в актив столичного клуба. По его словам, у «железнодорожников» хорошие перспективы в своей группе на выход в плей-офф турнира.

«Думаю, москвичи скорее приобрели очко, чем потеряли два. Как я и предполагал, в Дании «Локомотив» сыграл вторым номером, особенно в первом тайме. Гости так и не смогли взять под контроль центр поля – соперник постоянно прессинговал и действовал агрессивно. Отсюда игровое преимущество «Копенгагена».

Другое дело, что в обилие опасных моментов оно не вылилось. «Локомотив» перекрыл все зоны, грамотно и надежно оборонялся, практически ничего не позволив датчанам у своих ворот. Все моменты хозяев приходили в основном со «стандартов», хотя справедливости ради стоит сказать, что и московский клуб впереди был неубедителен.

Для «Локомотива» ничья – положительный результат, исходя из содержания игры. Первый удар гости нанесли лишь во втором тайме, да и «Копенгаген» оказывал большое давление. Именно эти две команды в итоге будут бороться за лидерство в группе, так что гостевую ничью стоит признать успехом. Думаю, у «железнодорожников» очень хорошие перспективы в этой группе», – считает Бубнов.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Локомотив» закончился со счетом 0:0.