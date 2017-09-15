Веденеев считает, что Нобоа по уровню игры превосходит Паредеса

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых в первом туре группового этапа Лиги Европы против македонского «Вардара» (5:0).

В частности, специалист сравнил уровень игры полузащитника Кристиана Нобоа и отсутствовавшего в Македонии Леандро Паредеса.

«По общему рисунку игры у меня не сложилось впечатления, что «Вардар» настолько слабее «Зенита». Многое решил быстрый гол, после которого зенитовцы раскрепостились и свободно играли в свой футбол.

Стоит учитывать тот момент, что в Европе команды не стоят всей командой в своей штрафной площади. Они стараются играть в сбалансированный футбол, когда необходимо думать не только об обороне, но и созидать в нападении. Ведь если стоять вдесятером в своей штрафной площади, как это делает московское «Динамо», то команда полностью лишает себя атаки. «Вардар» старался не сидеть в обороне, у них достаточно быстрые и техничные игроки.

Сильно ли сказалось на игре сине-бело-голубых отсутствие Леандро Паредеса? Безусловно, он заметная фигура. Но, судя по всему, не настолько, чтобы говорить о том, что аргентинец незаменим. Уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Паредеса. У Нобоа богатый опыт, он неоднократно играл на международном уровне и в Лиге чемпионов, и за свою сборную. Ему просто не хватает игровой практики. Сегодняшняя игра показала, что в средней линии быстро был найден общий язык», – сказал Веденеев.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.