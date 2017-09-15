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    Веденеев считает, что Нобоа по уровню игры превосходит Паредеса

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых в первом туре группового этапа Лиги Европы против македонского «Вардара» (5:0).

    В частности, специалист сравнил уровень игры полузащитника Кристиана Нобоа и отсутствовавшего в Македонии Леандро Паредеса.

    «По общему рисунку игры у меня не сложилось впечатления, что «Вардар» настолько слабее «Зенита». Многое решил быстрый гол, после которого зенитовцы раскрепостились и свободно играли в свой футбол.

    Стоит учитывать тот момент, что в Европе команды не стоят всей командой в своей штрафной площади. Они стараются играть в сбалансированный футбол, когда необходимо думать не только об обороне, но и созидать в нападении. Ведь если стоять вдесятером в своей штрафной площади, как это делает московское «Динамо», то команда полностью лишает себя атаки. «Вардар» старался не сидеть в обороне, у них достаточно быстрые и техничные игроки.

    Сильно ли сказалось на игре сине-бело-голубых отсутствие Леандро Паредеса? Безусловно, он заметная фигура. Но, судя по всему, не настолько, чтобы говорить о том, что аргентинец незаменим. Уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Паредеса. У Нобоа богатый опыт, он неоднократно играл на международном уровне и в Лиге чемпионов, и за свою сборную. Ему просто не хватает игровой практики. Сегодняшняя игра показала, что в средней линии быстро был найден общий язык», – сказал Веденеев.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 01:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 16 сентября 2017, 15:27

      Паредес своей игрой, мягко говоря, не поразил. Такое впечатление что он уже года 3 в РФПЛ играет, не торопится никуда, плюшевый какой-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Paladius 15 сентября 2017, 17:57

      Давно говорил, что Нобоа нужно к основе подтягивать!!!

      1
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 11:40

      Опыт игроков несопоставим. Но Паредеса и брали на вырост, как Дриусси и Краневиттера.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2017, 09:38

      Нобоа красавец!Молодец

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2017, 09:17

      Паредеса не было и игра совсем другая стали чаще играть в середине поля строить комбинации, а при Паредесе сплошные навесы и он тормозит игру тот же Краневиттер сразу старается отдать пас вперед, вот теперь и нужен ли Паредес если продолжит так играть все таки хорошего игрока из Ромы бы не отдали

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Garrincha58 15 сентября 2017, 11:46

      Конкуренция на всех позициях - вот что провоцирует рост и прогресс. Значит и Паредесу придется развиваться, если он не желает сидеть на лавке.

      1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Garrincha58 15 сентября 2017, 12:20

      Да ты что?Нобоа уже выходил против Ростова и что было?ничего хорошего

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Garrincha58 15 сентября 2017, 12:31

      и с Бней Иегуда он вышел в старте,там вообще дома проиграли 0-1,так что не стоит делать выводы по 1 матчу..

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