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    Геркус: «Игра «Локомотива» в Дании не была блестящей. Нам не хватает состава»

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус дал комментарий по итогам матча первого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена» (0:0). По мнению функционера, россияне испытывают проблемы с составом.

    – Нормальный матч, показали приемлемый результат, пусть и не блестящая игра. Играли самоотверженно, спокойно, даже создавали моменты. Да, не так много, как хотелось бы, не так опасно, как в предыдущих матчах.

    – Удерживали счет?

    – Скорее, играли аккуратно.

    – Согласны, что это был самый сложный матч?

    – Да, остальные игры должны быть проще. Надеюсь, в хорошей физической форме к ним подойдем.

    – Показалось, в какой-то момент начали на удержание счета играть...

    – Мне так не показалось. Но и «Копенгаген» явно делал ставку на первый тайм. Они чуть просели в концовке. Им тоже не хватает состава.

    – Как вам выход Эдера?

    – Он свою работу сделал. Очень полезно сыграл.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.09.2017 22:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 15 сентября 2017, 10:10

      так где в этом интервью слова "нам не хватает состава?"

      2
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > VGreen 15 сентября 2017, 12:42

      их нет. Сказано про Копенгаген "им ТОЖЕ не хватает.."

      1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 15 сентября 2017, 06:48

      Этих тыщи. составов по России каждую минуту прёт

      0
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 00:23

      Унылая игра, Геркуса очарование.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 сентября 2017, 00:09

      Не ожидал от Зенита такой прыти,молодцы.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 сентября 2017, 00:08

      И у Локо ноль очков в вашей таблице!Задрали!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2017, 00:05

      плять ни хрена не понимаю этот Локобол во что играли что им не хватает и почему

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 сентября 2017, 23:39

      Тактика Палыча сработала на все 100%!
      При таком составе, лучшая защита - это АВТОБУС перед воротами!
      Надо плясать от печки и игроки Локомотива отлично СТАНЦЕВАЛИ защитный футбольный канкан!
      А соперник пусть постарается остановить наш ЛИТЕРНЫЙ с машинистом Палычем во главе.
      Защитные порядки Локомотива не дали возможности датчанам развернуться, а два удара в створ за два тайма угрозы не представляли.
      Железнодорожники сыграли стабильно и в оборонительном ключе.
      По такой игре ОДНО очко уже праздник на железнодорожной улице.
      Поздравляем Локомотив с первым очком, дай Бог, не последним.
      Впереди новые игры и надо набирать оставшиеся 16 и положить их в свою копилку для ПЕРВОГО места в группе!
      Ничья - это успех Локомотива, при всех за и против!
      Некоторые игроки выпадали, но в целом защита сыграла на ОТЛИЧНО, а в атаке надо играть намного лучше, тогда и смогут железнодорожники забить. Желаем!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 22:58

      Ну, на выезде редко блестяще и зрелищно играют.... Хотя Зенит сейчас именно так и топчет Вардар!!....))
      Локомотив удручённо мучался, но установку Юрия Палыча выполнил!!...
      С моментами беда, а с короткой лавкой - это вопросы к руководству клуба...

      2
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 14 сентября 2017, 22:44

      А кто должен был укреплять состав?

      3
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