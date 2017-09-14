Геркус: «Игра «Локомотива» в Дании не была блестящей. Нам не хватает состава»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус дал комментарий по итогам матча первого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена» (0:0). По мнению функционера, россияне испытывают проблемы с составом.

– Нормальный матч, показали приемлемый результат, пусть и не блестящая игра. Играли самоотверженно, спокойно, даже создавали моменты. Да, не так много, как хотелось бы, не так опасно, как в предыдущих матчах.

– Удерживали счет?

– Скорее, играли аккуратно.

– Согласны, что это был самый сложный матч?

– Да, остальные игры должны быть проще. Надеюсь, в хорошей физической форме к ним подойдем.

– Показалось, в какой-то момент начали на удержание счета играть...

– Мне так не показалось. Но и «Копенгаген» явно делал ставку на первый тайм. Они чуть просели в концовке. Им тоже не хватает состава.

– Как вам выход Эдера?

– Он свою работу сделал. Очень полезно сыграл.