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    Каррера: «В матче с «Марибором» Промеса я заменил по ошибке, уйти должен был другой игрок»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) сообщил, почему случилась замена Квинси Промеса.

    «Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.

    Почему не выпустил Педро Рошу? Мне нужно было поменять Дмитрия Комбарова. Лоренцо Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны», – заявил итальянец.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2017 00:31
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 сентября 2017, 12:41

      Как шоферша-блондинка. Вместо тормоза по газам вдарила!

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 сентября 2017, 12:22

      эй диванные эксперты, тренер вам тут ответил сам в чем ошибся, а вы все такие капитаны очевидность сидите и постфактум говорите что надо было сделать.

      критичного ничего не случилось. а марибор не такие уж мальчики для битья.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 сентября 2017, 12:05

      Менять надо было Ещенко. Его бестолковая беготня привела к тому, что после 75 минуты он уже не справлялся с обязанностями в защите. Да и помощи от уставшего Самедова не было. Правый фланг обороны провалил концовку. Странно, что Каррера этого не видел.

      1
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      Рейтинг: +223

      niko5 14 сентября 2017, 10:39

      12 лямов отвалили за Рошу и держат его в запасе-пусть отрабатывает свои деньги!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 сентября 2017, 10:04

      Болел за страну!!! Увидел - позорище !!! Что скажут о нашем чемпионате - если чемпиён такой ??? Ещёнко менять сразу после забитого !!! 13 ударов в сторону ворот и ни одного в створ - ЧТО ЭТО !!! Первый блин комом ! Ещё 5 игр - показать себя и прибавить очки в общую копилку - возможность есть !!!

      4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 сентября 2017, 09:54

      а место тренера не ошибка?

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 сентября 2017, 09:17

      Вот это бред. У него точно лицензия тренера есть. На берегу нельзя было договориться, если показал на ногу меняй Ещенко.
      Никто в команде ничего не показал. Потерянные на поле. Не знают, что с мячом делать и делают ошибки.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 09:13

      Он с ума сошёл?

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 сентября 2017, 08:41

      ты ещенко по ошибке выпустил

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 14 сентября 2017, 08:27

      По мне так Комбаров был один из лучших вчера. Что творится с Фернандо не понятно, про Ещенко вообще говорить не хочу. Надеюсь работа над ошибками будет сделана

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