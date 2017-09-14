Каррера: «В матче с «Марибором» Промеса я заменил по ошибке, уйти должен был другой игрок»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) сообщил, почему случилась замена Квинси Промеса.

«Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.

Почему не выпустил Педро Рошу? Мне нужно было поменять Дмитрия Комбарова. Лоренцо Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны», – заявил итальянец.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.