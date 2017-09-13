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    «Локомотив» прилетел в Данию на матч с «Копенгагеном»

    «Локомотив» прибыл в Данию, где проведет матч с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В составе команды значатся 22 футболиста.

    Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев.
    Защитники: Михалик, В.Денисов, Баринов, Пейчинович, Кверквелия, Ротенберг, Лысов.
    Полузащитники: Коломейцев, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, И.Денисов, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус
    Нападающие: Корян, Фарфан, Эдер

    Матч «Копенгаген» – «Локомотив» на стадионе «Паркен» состоится в четверг, 14 сентября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.09.2017 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 сентября 2017, 17:23

      Заголовок - огонь ))

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