«Локомотив» прилетел в Данию на матч с «Копенгагеном»

«Локомотив» прибыл в Данию, где проведет матч с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В составе команды значатся 22 футболиста.

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Михалик, В.Денисов, Баринов, Пейчинович, Кверквелия, Ротенберг, Лысов.

Полузащитники: Коломейцев, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, И.Денисов, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус

Нападающие: Корян, Фарфан, Эдер

Матч «Копенгаген» – «Локомотив» на стадионе «Паркен» состоится в четверг, 14 сентября, в 20:00 по московскому времени.