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    Фанатов «Локомотива» проверили по «черному» списку на выходе из самолета в Копенгагене

    Нескольким болельщикам «Локомотива» запретили въезд в Данию прямо в аэропорту Копенгагена. Как сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, фанатов столичного клуба проверяли по так называемому черному списку, в котором значатся имена, лишенных права посещать футбольные стадионы.

    «Упс. Болел «Локо» проверяют по «хулиганскому» списку прямо на выходе из самолета в Копенгагене. Кого-то не пустили», – написал Черданцев в социальной сети.

    «Локомотив» завтра проведет в гостях матч с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Источник: Twitter

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    13.09.2017 15:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 сентября 2017, 04:57

      ПРИ ЧЕМ ТУТ ВЪЕЗД В ДАНИЮ, ЕСЛИ ПОД ЗАПРЕТОМ ПОСЕЩЕНИЕ СТАДИОНОВ??? ИЛИ ДАТЧАНЕ СЧИТАЮТ СВОЮ СТРАНУ СТАДИОНОМ???

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 сентября 2017, 20:54

      У Локомотива буйных мало, неужели в Копенгагене таковых наловили?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 13 сентября 2017, 19:21

      В ответном матче нужно всех датчан в черный список внести и в Магадан.

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