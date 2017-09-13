Фанатов «Локомотива» проверили по «черному» списку на выходе из самолета в Копенгагене

Нескольким болельщикам «Локомотива» запретили въезд в Данию прямо в аэропорту Копенгагена. Как сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, фанатов столичного клуба проверяли по так называемому черному списку, в котором значатся имена, лишенных права посещать футбольные стадионы.

«Упс. Болел «Локо» проверяют по «хулиганскому» списку прямо на выходе из самолета в Копенгагене. Кого-то не пустили», – написал Черданцев в социальной сети.

«Локомотив» завтра проведет в гостях матч с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.