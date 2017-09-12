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    Глушаков: «В матче с «Марибором» тактика не важна, главное – результат»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором». По мнению капитана красно-белых, результат для московской команды стоит на первом месте, и неважно, каким образом он будет добыт.

    «Уважаем соперника, но мы будем отталкиваться от своего стиля, готовы на все 100 процентов. Тактика? Тренеру решать, как сыграем. Какую тактику выберет, не так важно. Как сыграем, так и сыграем, главное – результат», – сказал Глушаков.

    Поединок «Марибор» – «Спартак» состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2017 22:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17

      Killeeeer777 13 сентября 2017, 18:39

      Я верю сегодня в победу.вперед Россия

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 13 сентября 2017, 09:32

      ахахах тернер решает))) но чтобы он не решил))) мы всё равно сыграем так. как сами хотим)))
      Толи его перековеркали)) толи...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 сентября 2017, 08:58

      И эти люди играют у нас в центре поля...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 сентября 2017, 08:12

      Денис наконец подписал новый контракт. Надеюсь плохие мысли покинули его голову и теперь он начнет выкладываться так же как это было в победном сезоне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2017, 07:49

      Не подведите родненькие.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 13 сентября 2017, 06:34

      НЕ надо слов, побольше дела. Красиво, грамотно, умело.

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 13 сентября 2017, 06:19

      Бей беги

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2017, 00:53

      Победа нужна! Самый стратегически важный матч в ЛЧ. Умрите на поле, но победите!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 13 сентября 2017, 00:29

      Фарта

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 сентября 2017, 00:01

      И шумной ватагой снесем мы врага...

      0
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