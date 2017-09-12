Глушаков: «В матче с «Марибором» тактика не важна, главное – результат»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором». По мнению капитана красно-белых, результат для московской команды стоит на первом месте, и неважно, каким образом он будет добыт.

«Уважаем соперника, но мы будем отталкиваться от своего стиля, готовы на все 100 процентов. Тактика? Тренеру решать, как сыграем. Какую тактику выберет, не так важно. Как сыграем, так и сыграем, главное – результат», – сказал Глушаков.

Поединок «Марибор» – «Спартак» состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.