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    Лига чемпионов. «Рома» и «Атлетико» разошлись миром, «Челси» разгромил «Карабах»

    «Рома» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов разошлась миром с «Атлетико». Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

    В другой встрече «Челси» разгромил «Карабах», шесть раз поразив ворота азербайджанской команды.

    Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С

    Рома (Италия) – Атлетико (Испания) – 0:0

    Челси (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 6:0 ()

    Голы: 1:0 – Педро, 5; 2:0 – Дзаппакоста, 30; 3:0 – Аспиликуэта, 55; 4:0 – Бакайоко, 71; 5:0 – Батшуайи, 76; 6:0 – Медведев, 82 ( в свои ворота).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 23:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 сентября 2017, 00:06

      Две совершенно разные игры по результативности!!... Челси оторвался!!...
      Подождём смены соперников и голов!!...))

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