Лига чемпионов. «Рома» и «Атлетико» разошлись миром, «Челси» разгромил «Карабах»

«Рома» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов разошлась миром с «Атлетико». Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

В другой встрече «Челси» разгромил «Карабах», шесть раз поразив ворота азербайджанской команды.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С

Рома (Италия) – Атлетико (Испания) – 0:0

Челси (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 6:0 ()

Голы: 1:0 – Педро, 5; 2:0 – Дзаппакоста, 30; 3:0 – Аспиликуэта, 55; 4:0 – Бакайоко, 71; 5:0 – Батшуайи, 76; 6:0 – Медведев, 82 ( в свои ворота).

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Турнирная таблица Лиги чемпионов