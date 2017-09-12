Лига чемпионов. «Селтик» пропустил пять голов от «ПСЖ», «Бавария» разгромила «Андерлехт»

Во встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал разгромную выездную победу над «Селтиком».

Парижане отправили в сетку ворот шотландской команды пять безответных мячей. Голы в активе Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, сделавшего дубль. Еще один мяч в свои ворота отправил Микаэль Лустиг.

В другом матче «Бавария» дома без проблем разобралась с «Андерлехтом» благодаря голам Роберта Левандовски, Тиаго Алькантары и Йозуа Киммиха.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа В

Селтик (Шотландия) – ПСЖ (Франция) – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Неймар, 19; 0:2 – Мбаппе, 34; 0:3 – Кавани, 40 (с пенальти); 0:4 – Лустиг, 83 (в свои ворота); 0:5 – Кавани, 85.

Бавария (Германия) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 12 (с пенальти); 2:0 – Алькантара, 65; 3:0 – Киммих, 90.

Удаление: нет – Кумс, 11.

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