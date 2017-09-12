Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Селтик» пропустил пять голов от «ПСЖ», «Бавария» разгромила «Андерлехт»

    Во встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал разгромную выездную победу над «Селтиком».

    Парижане отправили в сетку ворот шотландской команды пять безответных мячей. Голы в активе Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, сделавшего дубль. Еще один мяч в свои ворота отправил Микаэль Лустиг.

    В другом матче «Бавария» дома без проблем разобралась с «Андерлехтом» благодаря голам Роберта Левандовски, Тиаго Алькантары и Йозуа Киммиха.

    Лига чемпионов. 1-й тур. Группа В

    Селтик (Шотландия) – ПСЖ (Франция) – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Неймар, 19; 0:2 – Мбаппе, 34; 0:3 – Кавани, 40 (с пенальти); 0:4 – Лустиг, 83 (в свои ворота); 0:5 – Кавани, 85.

    Бавария (Германия) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 12 (с пенальти); 2:0 – Алькантара, 65; 3:0 – Киммих, 90.

    Удаление: нет – Кумс, 11.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2017 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 сентября 2017, 00:09

      С ПСЖ очевидно... Бавария настроилась, Роберт начал и команда доиграла победу!!..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11