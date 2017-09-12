Лига чемпионов. «Селтик» пропустил пять голов от «ПСЖ», «Бавария» разгромила «Андерлехт»

С ПСЖ очевидно... Бавария настроилась, Роберт начал и команда доиграла победу!!..
Во встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал разгромную выездную победу над «Селтиком».
Парижане отправили в сетку ворот шотландской команды пять безответных мячей. Голы в активе Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, сделавшего дубль. Еще один мяч в свои ворота отправил Микаэль Лустиг.
В другом матче «Бавария» дома без проблем разобралась с «Андерлехтом» благодаря голам Роберта Левандовски, Тиаго Алькантары и Йозуа Киммиха.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа В
Селтик (Шотландия) – ПСЖ (Франция) – 0:5 (0:3)
Голы: 0:1 – Неймар, 19; 0:2 – Мбаппе, 34; 0:3 – Кавани, 40 (с пенальти); 0:4 – Лустиг, 83 (в свои ворота); 0:5 – Кавани, 85.
Бавария (Германия) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Левандовски, 12 (с пенальти); 2:0 – Алькантара, 65; 3:0 – Киммих, 90.
Удаление: нет – Кумс, 11.