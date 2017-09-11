Гамула: «ЦСКА и «Спартак» не станут мальчиками для битья в этой Лиге чемпионов, оба клуба готовы сражаться и биться»

Экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула пожелал удачи ЦСКА и «Спартаку» в Лиге чемпионов. Специалист выразил мнение, что и армейцы, и красно-белые сумеют дать бой соперникам по групповому раунду турнира, а также заявил, что подопечные Массимо Карреры имеют больше шансов на выход в плей-офф, чем красно-синие.

«Лига чемпионов всегда непредсказуема. ЦСКА и «Спартак» должны выступить достойно. Хочется, чтобы обе команды вышли из своих групп. Если сравнивать два клуба, то в этой Лиге чемпионов «Спартак» выглядит предпочтительнее, у него больше шансов пройти в 1/8 финала. Команда Массимо Карреры неплохо смотрелась в последних матчах. Видно, что в каждой игре красно-белые прибавляют, поэтому в Лиге чемпионов мы увидим еще более сильный «Спартак». Если футболисты сохранят настрой, то «Спартак» точно сможет выйти из группы.

Что касается ЦСКА, то команда уже шестой год подряд играет в главном еврокубке. Опыта у игроков не занимать, но только скамейка слишком короткая. Ну нельзя одним составом играть на три фронта! В чемпионате России результат нужен, в Кубке нужен, а теперь еще и Лига чемпионов. Усталость обязательно скажется на футболистах. Глубины состава не хватает, понимаю это на примере «Ростова» в прошлом году. Нужно усиление армейцам.

Уверен, что ЦСКА и «Спартак» не станут мальчиками для битья в этой Лиге чемпионов. Оба клуба хоть и имеют различные проблемы, но готовы сражаться и биться. Пожелаю удачи обоим нашим клубам», – сказал Гамула.

Напомним, свой первый матч ЦСКА проведет с «Бенфикой» на выезде во вторник, 12 сентября. «Спартак» днем позже встретится в Словении с «Марибором».