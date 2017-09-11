Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гамула: «ЦСКА и «Спартак» не станут мальчиками для битья в этой Лиге чемпионов, оба клуба готовы сражаться и биться»

    Экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула пожелал удачи ЦСКА и «Спартаку» в Лиге чемпионов. Специалист выразил мнение, что и армейцы, и красно-белые сумеют дать бой соперникам по групповому раунду турнира, а также заявил, что подопечные Массимо Карреры имеют больше шансов на выход в плей-офф, чем красно-синие.

    «Лига чемпионов всегда непредсказуема. ЦСКА и «Спартак» должны выступить достойно. Хочется, чтобы обе команды вышли из своих групп. Если сравнивать два клуба, то в этой Лиге чемпионов «Спартак» выглядит предпочтительнее, у него больше шансов пройти в 1/8 финала. Команда Массимо Карреры неплохо смотрелась в последних матчах. Видно, что в каждой игре красно-белые прибавляют, поэтому в Лиге чемпионов мы увидим еще более сильный «Спартак». Если футболисты сохранят настрой, то «Спартак» точно сможет выйти из группы.

    Что касается ЦСКА, то команда уже шестой год подряд играет в главном еврокубке. Опыта у игроков не занимать, но только скамейка слишком короткая. Ну нельзя одним составом играть на три фронта! В чемпионате России результат нужен, в Кубке нужен, а теперь еще и Лига чемпионов. Усталость обязательно скажется на футболистах. Глубины состава не хватает, понимаю это на примере «Ростова» в прошлом году. Нужно усиление армейцам.

    Уверен, что ЦСКА и «Спартак» не станут мальчиками для битья в этой Лиге чемпионов. Оба клуба хоть и имеют различные проблемы, но готовы сражаться и биться. Пожелаю удачи обоим нашим клубам», – сказал Гамула.

    Напомним, свой первый матч ЦСКА проведет с «Бенфикой» на выезде во вторник, 12 сентября. «Спартак» днем позже встретится в Словении с «Марибором».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2017 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 сентября 2017, 19:38

      гамула как скажет хоть стой хоть падай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17830

      ilichkadr 11 сентября 2017, 19:35

      Бомжи присоединяются к коням и мясным. Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 11 сентября 2017, 19:09

      Удачи нашим!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 11 сентября 2017, 18:53

      Болеем за наших в ЛЧ не важно на свои предпочтения!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 11 сентября 2017, 18:37

      Армия даёшь победу на португезами!!!
      Я хоть и мясной )) но вам желаю удачи удачи и ПОБЕДЫ!!!
      уж коли вышло что сегодня
      болеет "мясо" за "коне"!!!
      то уж сегогодня точно "кони"
      отгрузят португезам пиз...лей...!!!

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 11 сентября 2017, 18:33

      Поддерживаю!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 11 сентября 2017, 18:29

      Шарф цветов национального флага припас. Вечером топлю за коней! Хоть и вечный соперник но таки наши )) Удачи армия! Завтра Спартак болеет за вас! Внутренние разборки оставим до очной встречи )

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11